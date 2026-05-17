À Conakry, l’UMP-GMD mobilise ses partisans pour « consolider les acquis »

L’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), alliée au mouvement GMD, a officiellement lancé sa campagne électorale ce samedi 16 mai 2026 à Conakry, à travers un meeting inspiré du modèle américain. Devant plusieurs centaines de militants et sympathisants, les responsables de la coalition ont présenté les candidats de leur liste nationale pour les élections législatives, tout en réaffirmant leur soutien au président de la République, Mamadi Doumbouya.

La cérémonie a été marquée par une prise de parole à deux voix entre Aboubacar Siddighy Diallo, tête de liste de l’UMP, et Dr Dansa Kourouma. Les deux responsables ont défendu une alliance fondée sur le rassemblement et la stabilité institutionnelle.

Dr Dansa Kourouma a d’abord insisté sur la nécessité de privilégier l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes. « Nous avons appris à faire prévaloir l’intérêt civil de la nation sur les considérations partisanes, les ambitions individuelles et les logiques de division qui ont ruiné la société humaine », a-t-il souligné.

Dans la même dynamique, Aboubacar Siddighy Diallo a évoqué le contexte politique actuel du pays et la portée du rassemblement engagé par leur coalition. « Aujourd’hui, plus que jamais, alors que notre pays se trouve à la croisée des chemins, cette unité politique constitue une force, une responsabilité, un message d’espérance adressé aux peuples du monde. Chers amis, notre pays sort progressivement d’une longue période marquée par des tensions institutionnelles, des crises politiques récurrentes et une profonde fragilisation du pacte républicain. Mais le 5 septembre a ouvert une nouvelle séquence de l’histoire nationale. Face à ces défis, nous avons fait le choix du rassemblement, du consensus et du sens de l’État », a-t-il déclaré.

Rejetant les discours de confrontation et les divisions politiques, la tête de liste de l’UMP a également assumé le positionnement de son alliance auprès du pouvoir en place. « Nous assumons pleinement notre engagement aux côtés du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, pour accompagner les réformes structurelles engagées depuis plusieurs années. Aider le chef de l’État, ce n’est pas uniquement soutenir son action gouvernementale. Aider le chef de l’État, c’est aussi défendre la paix, c’est aussi promouvoir l’unité nationale, c’est aussi cultiver l’amour et le patriotisme », a-t-il affirmé.

Dans une compétition où cinq formations politiques briguent les 49 sièges de la liste nationale, Dr Dansa Kourouma a défendu une équipe qu’il présente comme expérimentée et tournée vers la continuité institutionnelle. « Ce sera la victoire de la politique de la responsabilité contre toute forme d’excès. Ce sera la victoire du dialogue contre la violence. Notre liste est composée pour engager la stabilité de notre Guinée. Nous ne venons pas pour apprendre à gouverner, nous ne venons pas pour commencer, nous venons pour continuer. Nous ne venons pas pour accompagner, nous venons pour accompagner les efforts. Nous venons pour consolider les sacrifices institutionnels », a-t-il dit.

Présent à la rencontre, l’ancien ministre Guillaume Hawing, directeur régional de campagne du GMD, a pour sa part rappelé que la nouvelle Constitution accorde une place importante à la consolidation des institutions, notamment à travers la mise en place d’un Parlement bicaméral. Il a également appelé les militants à une forte mobilisation dans les urnes afin d’assurer une majorité confortable à la mouvance présidentielle, en soutenant à la fois la liste nationale de l’UMP et les listes locales du GMD.

Thierno Amadou Diallo