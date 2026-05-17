Kamsar : les déchets envahissent la ville, les habitants craignent le pire

À Kamsar, l’insalubrité devient de plus en plus inquiétante à l’approche de la grande saison des pluies. Dans plusieurs quartiers de la ville, des amas d’ordures envahissent les abords des routes, des marchés et des espaces publics, alimentant colère et inquiétude chez les habitants. Face à cette situation, de nombreux citoyens interpellent les autorités locales afin qu’elles prennent des mesures urgentes pour éviter une crise sanitaire et environnementale. Rapporte notre correspondant basé dans la région.

Au marché Sahara, commerçants et riverains dénoncent l’accumulation grandissante des déchets dans plusieurs zones très fréquentées de la ville. Pour Oumar Sylla, commerçant rencontré sur place, l’arrivée imminente des fortes pluies pourrait empirer la situation.

« Il y a trop d’ordures actuellement dans la ville. Nous avons très peur avec l’arrivée des grandes pluies. Si rien n’est fait, ce ne sera pas bon pour la population », alerte-t-il.

Même inquiétude au district Filima, où les habitants disent cohabiter quotidiennement avec les déchets. Ansoumane Camara, résident de la localité, estime que les populations sont désormais exposées à de nombreux risques liés au manque d’assainissement.

« Depuis plusieurs mois, des ordures sont visibles à plusieurs endroits de la ville. Si rien n’est fait avant l’arrivée des grandes pluies, cela va devenir très compliqué pour nous. Les citoyens sont exposés à tous les risques : maladies, inondations et autres conséquences liées à l’insalubrité », s’inquiète-t-il.

Selon plusieurs habitants rencontrés dans différents secteurs de Kamsar, l’absence de ramassage régulier des déchets et le manque d’opérations d’assainissement expliqueraient la dégradation progressive du cadre de vie. Des dépotoirs sauvages se multiplient dans certains quartiers résidentiels, mais aussi aux abords des marchés et des grandes artères.

À quelques semaines de l’hivernage, les populations redoutent notamment la prolifération des moustiques, les mauvaises odeurs, les inondations ainsi que la propagation de maladies liées à l’insalubrité.

Face à une situation jugée préoccupante, plusieurs citoyens appellent les autorités communales et les services compétents à agir sans délai afin d’assainir la ville et préserver la santé des habitants avant les premières grandes pluies.

Mamoudou Bah, depuis Boké