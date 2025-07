Forum Regional des YAPs : le Ministre de la Jeunesse et des Sports reçoit la déclaration de Conakry

Ce 17 juillet 2025, le ministère de la Jeunesse et des Sports a reçu une délégation de jeunes leaders représentant 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre pour la remise officielle de la Déclaration de Conakry, issue du Forum régional des conseils consultatifs des jeunes (YAPs), organisé par Plan International Afrique de l’Ouest et du Centre du 27 au 30 mai passé.

Au cœur de cette rencontre, la jeunesse a affirmé son rôle central dans les processus de développement durable en formulant un ensemble de recommandations concrètes adressées aux Etats des 15 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La remise solennelle de la Déclaration de Conakry, lue par Kadiata Diallo, présidente régionale des YAPs, marque l’aboutissement d’un forum riche en échanges et en propositions. Le document aborde huit axes prioritaires : sécurité, gouvernance, intégration régionale, éducation et formation, emploi et entrepreneuriat, santé et environnement. Il est également assorti d’un engagement explicite des jeunes pour participer activement à la transformation de leurs sociétés. « Nous réaffirmons notre détermination à être des agents du changement, des artisans de la paix, des innovateurs sociaux, des leaders du développement durable sur le continent », a déclaré Kadiata Diallo au nom de la jeunesse présente et de tous les autres qui ont participé à la rencontre en mode virtuel.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keamou Bogola Haba, a salué l’engagement de la jeunesse et assuré que cette déclaration arrive « à point nommé », en phase avec les priorités nationales, notamment la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution de la République de Guinée. Il a souligné que de nombreuses préoccupations des jeunes, telles que l’inclusivité, l’éducation, l’emploi ou encore la participation citoyenne, sont déjà intégrées dans ce texte fondamental. « Ensemble, nous allons travailler pour vulgariser cette déclaration. Si nous réussissons à faire adopter la nouvelle Constitution, beaucoup de vos revendications seront institutionnalisées », a-t-il affirmé, tout en présentant les mécanismes déjà en place dans son ministère pour répondre aux préoccupations de la jeunesse.

Le ministre a rappelé l’existence de plusieurs structures dédiées aux jeunes, notamment la Direction nationale de la jeunesse, le Fonds national pour l’insertion des jeunes, l’Office national des loisirs, ou encore l’Agence nationale pour le volontariat jeune. Il a également mis en avant le programme national Simandou 2040, comme réponse stratégique à long terme aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux soulevés par les jeunes.

Prenant la parole, Dr Zalika Ali Abdoulaye, Directrice pays par intérim de Plan International Guinée, a exprimé sa gratitude envers les autorités guinéennes pour leur soutien à ce forum régional. « Cette déclaration représente un flambeau, un symbole d’engagement et de responsabilité. Nous avons le devoir de la faire briller, ensemble. Seul on va vite, ensemble on va plus loin », a-t-elle déclaré, plaidant pour la tenue d’une rencontre stratégique entre les jeunes et les autorités pour définir les prochaines étapes de mise en œuvre.

La Déclaration de Conakry invite les gouvernements et les partenaires à intégrer pleinement les jeunes dans les politiques de développement. Qu’il s’agisse de participation politique, de réforme éducative, de santé mentale, de lutte contre les violences basées sur le genre ou encore de promotion de l’entrepreneuriat, la jeunesse a démontré qu’elle a des idées, des solutions et l’énergie nécessaire pour bâtir une Afrique plus juste et durable.

Thierno Amadou Diallo