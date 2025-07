2e Édition du Forum du Dialogue Citoyen : le leadership féminin à l’honneur

Du 22 au 24 juillet 2025, la capitale guinéenne va vibrer au rythme du Forum du Dialogue Citoyen, un espace d’échange et de réflexion ouvert à toutes les composantes de la société. Pour cette deuxième édition, le thème choisi « Leadership Féminin et Responsabilité Citoyenne », a mis en lumière le rôle central des femmes dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement durable.

Ce forum, organisé dans le cadre du Programme de Consolidation de la Paix et de la Cohésion Sociale, a réuni d’éminentes personnalités féminines, des jeunes leaders, des institutions, ainsi que des représentants de la société civile. Tous ont salué l’initiative comme un moment fort, porteur d’espoir et de reconnaissance.

Dans son discours inaugural, le Dr Koureissy Condé, ancien ministre de la Sécurité, homme politique et initiateur du forum, a souligné que la valorisation du leadership féminin relevait d’un devoir moral et historique. « Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer le leadership féminin. La célébration du leadership féminin est un devoir moral, un devoir historique. Moral, parce qu’aucune société n’émerge sans la femme. Dieu créa le monde et la femme créa la société. Elle donne naissance à l’homme, au garçon, à la fille, à la femme. Le leadership féminin commence dans la famille. Ensuite, il s’exerce dans la génération, dans la communauté, puis au plan national. Le leadership féminin, c’est une capacité d’influence, une capacité de positionnement, une capacité de résolution des conflits, une capacité de prise de décisions et d’apaisement. Si nous ne sommes pas capables dans la société de reconnaître ce rôle, l’équilibre de notre société se perd », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que devenir femme leader n’est jamais automatique, mais le fruit d’un parcours courageux « On peut devenir homme leader par la force, par l’héritage. Mais on ne devient pas femme leader automatiquement. C’est un mérite. C’est une reconnaissance. C’est un appel à toute la société guinéenne pour que les femmes soient considérées comme une classe spéciale, une classe élite ».

Dr Fatou Sikhé Camara, ancienne directrice du CHU Donka, a quant à elle salué le choix du thème, qui reflète les efforts constants des femmes guinéennes pour le progrès du pays. « Ce forum permettra d’inclure et de mobiliser toutes les couches de la société dans les discussions sur l’avenir de notre pays. Le Forum du Dialogue Citoyen est désormais un espace où des citoyens de toutes les couches sociales peuvent se rencontrer et échanger librement et respectueusement pour construire une société plus inclusive et harmonieuse. Le choix de la thématique sur le leadership féminin et la responsabilité citoyenne honore et valorise toutes les femmes guinéennes dans leur combat pour le développement socio-économique de notre cher pays, la Guinée », a-t-elle indiqué.

Elle a également mis en lumière le rôle moteur du Groupement des Femmes d’Affaires de Guinée (GFA), qui célèbre cette année ses 38 ans d’existence « Le GFA porte aujourd’hui en complémentarité l’avènement d’une synergie des femmes de Guinée qui contribue activement à l’autonomisation de la femme guinéenne. Nous femmes d’affaires, entrepreneures et cadres de Guinée avons convenu au sein du GFA de nous unir dans cette synergie riche et féconde de diversité, pour nous exprimer avec responsabilité, sérénité et engagement sur des sujets déterminants pour l’avenir de notre pays », a-t-elle déclaré.

Un autre moment fort du forum a été l’intervention de Madeleine Macka, légende de la télévision nationale guinéenne et première femme à présenter le journal télévisé. S’exprimant au nom du comité d’organisation, elle a insisté sur l’importance de l’héritage générationnel « Nous souhaitons que les jeunes femmes présentes ici aujourd’hui prennent conscience de leur rôle. Et nous savons qu’elles le font déjà, car jamais auparavant autant de jeunes femmes ne s’étaient lancées dans l’entrepreneuriat comme aujourd’hui ».

Rappelant sa participation à la Conférence mondiale des femmes à Beijing en 1995, elle a partagé une image forte et symbolique « À Beijing, on a dit que les femmes portent la moitié du ciel. C’est une vérité profonde. Et ici, nous voulons remercier tous ceux qui nous ont accompagnées dans l’organisation de ce forum, malgré la pluie, malgré les difficultés », a-t-elle confié.

