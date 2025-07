Zones blanches et grises : l’ANSUTEN dévoile les résultats d’une étude stratégique pour connecter la Guinée rurale

Ce mardi 22 juillet 2025, Conakry a accueilli un atelier de restitution des résultats de l’étude de faisabilité technique et stratégique sur la couverture des zones blanches et grises en République de Guinée, associé à la présentation officielle de l’outil de Système d’Information Géographique (SIG) menée depuis 2023 par l’Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique (ANSUTEN), en partenariat avec le cabinet international SFM Technologies. Objectif : garantir une couverture télécom d’au moins 90 % de la population rurale guinéenne à l’horizon 2030. Cette rencontre a connu la participation des parties prenantes notamment l’Autorité de régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), l’Institut national de la statistique, l’Agence guinéenne d’électrification Rurale ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès Internet.

Prenant la parole, la Directrice générale adjointe de l’ANSUTEN, Madame Souaré Fatou Sylla, a salué un « travail rigoureux, collaboratif et multi-acteurs », associant opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès internet, ARPT et acteurs publics. « Cette étude est née de la nécessité de couvrir les zones rurales exclues du réseau, car jugées non rentables par les opérateurs. C’est là que le Fonds d’accès universel, érigé en direction générale par les nouvelles autorités, entre en jeu », a-t-elle affirmé.

« Depuis 2023, nous avons commencé à travailler sur l’étude de faisabilité technique et stratégique pour la couverture des zones blanches et grises en République de Guinée. Comme vous le savez, l’agence nationale du service universel a pour mission primordiale la couverture des zones non desservies par les services de télécommunications, donc les communautés rurales. Vu l’importance de cette mission, il fallait aller très rapidement vers une étude technique et stratégique à l’intérieur du pays mais aussi accompagné d’un cabinet international SFM pour qu’ensemble nous réalisons cette étude », a-t-elle confié.

Elle précise que l’étude a permis de cartographier précisément les localités non couvertes. « Donc l’idée, c’est de faire la collecte de ces zones-là où il n’y a pas de couverture, où il y a nos populations, d’aller vers ces zones-là malgré qu’elles ne sont pas rentables, que l’État accompagne le Fonds de service universel pour donner la couverture et permettre à ce que ces zones-là aient non seulement le service, mais aussi qu’on fasse la promotion de la formation et de l’usage du numérique dans ces zones-là. Donc c’est ça exactement l’importance de cette étude», a-t-elle insisté.

La prochaine étape, selon Mme Sylla, est de finaliser, avec l’ARPT, le choix du scénario de déploiement le plus pertinent et de lancer un appel d’offres international. « Seule, l’ANSUTEN peut aller vite. Mais ensemble, avec les partenaires techniques et financiers, nous irons plus loin et bâtirons un projet pérenne », a-t-elle conclu, appelant à un engagement collectif renforcé.

Présidant l’atelier, N’Faly Sylla, le chef de cabinet, représentant la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, a salué une avancée majeure dans la lutte contre la fracture numérique.

« En œuvrant pour une couverture équitable du territoire national, l’ANSUTEN incarne une ambition forte, celle de faire du numérique un levier d’inclusion, d’innovation, de développement pour tous les guinéens où qu’ils se trouvent. L’étude dont nous allons découvrir les conclusions aujourd’hui, ainsi que le système d’information géographique désormais disponible, constituent les outils stratégiques majeurs. Ils permettront d’orienter les décisions publiques et de mieux cibler les interventions et de rationaliser les investissements en matière de connectivité », a-t-il déclaré.

Il a tenu à remercier toutes les parties prenantes pour leur implication, et félicité l’ANSUTEN pour son dynamisme.

Représentant le cabinet SFM Technologies, Mme Erij Sioud qui a réalisé les études a livré un aperçu de la méthodologie utilisée.

Étude de terrain pour identifier les besoins et zones hors couverture,

Analyse démographique pour prioriser les zones selon leur densité,

Évaluation réglementaire pour cadrer juridiquement le projet,

Création d’un système d’information géographique (SIG), accessible à différents niveaux décisionnels.

« On a fait une étude technique, on a étudié les besoins de la population dans certaines zones. On a fait une enquête terrain pour collecter les besoins et pour identifier les zones hors couverture. En deuxième lieu, on a fait également une analyse réglementaire, la loi, les décrets et ainsi de suite, pour arriver par la suite à une identification des zones éligibles. On a eu aussi accès à des données qui ont été partagées par l’ARPT sur les localités avec les populations et ainsi de suite. Conformément aux lois, on a appliqué certaines analyses pour que par la suite, on identifie les zones éligibles. Sur cette base, on a fait des priorisations. La priorité, c’est en fonction de la densité de population. Là, on a plus de population », a-t-elle souligné.

Poursuivant, elle indique : «L’objectif final, c’est la mise en œuvre d’un programme pour la couverture de toutes ces zones. On va sortir avec les zones qu’on va couvrir rapidement, les zones qui ne sont pas toujours couvertes avec le service TIC, que ce soit voie et Internet. On va découvrir par quelles zones on va commencer rapidement, pour couvrir le plus de population, pour atteindre d’ici 2030 100% de population couverte ».

La directrice générale adjointe de l’ANSUTEN a conclu en rappelant que le Fonds de service universel interviendra dans les zones non rentables pour les opérateurs, garantissant ainsi un accès équitable à l’Internet et à la téléphonie sur l’ensemble du territoire guinéen.

N’Famoussa Siby