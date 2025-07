OSH-GUINÉE : 20 jeunes formés à la promotion de la paix dans la zone de la Cimenterie

L’atelier de formation sur le renforcement des capacités des jeunes leaders en leadership, genre et handicap, médiation et participation citoyenne, s’est clôturé ce vendredi 25 juillet 2025 dans la zone de la Cimenterie. Organisé par OSH-GUINÉE (Organisation de Secours aux Handicapés), cet atelier a réuni 20 jeunes, dont 15 jeunes et femmes en situation de handicap, ainsi que 5 jeunes leaders issus d’une université locale.

Selon Fougo Guilavogui, responsable du suivi-évaluation à OSH-GUINÉE, cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes leaders et des personnes handicapées de la zone sur les questions de leadership et d’inclusion, afin de favoriser la paix et la cohésion sociale.

« Par le passé, la Cimenterie était une zone sensible, souvent en proie à des tensions lors des appels à manifestation. De nombreux affrontements opposaient alors les jeunes aux forces de l’ordre », explique Fougo Guilavogui, justifiant ainsi le choix de cette zone pour le projet.

À l’issue de la formation, les organisateurs espèrent un changement de comportement durable chez les bénéficiaires, et que ces jeunes deviennent des relais actifs pour la promotion de la paix dans leur communauté.

Aminata Camara, formatrice, est revenue sur les différents modules abordés durant l’atelier. « Au cours de cette formation, nous avons abordé plusieurs thématiques, notamment le leadership, la médiation, la prise de parole en public et la gestion des conflits. Beaucoup de jeunes ignoraient les mécanismes de résolution des conflits. Mais grâce à l’atelier, quatre d’entre eux nous ont déjà témoigné avoir entamé des actions de sensibilisation dans leur quartier. La formation commence donc à porter ses fruits », a-t-elle souligné.

De son côté, Facinet Soumah, participant, a salué l’importance de la formation. « Nous avons appris à gérer les conflits, à intervenir en médiateurs et à promouvoir la paix pour renforcer le tissu social. À notre sortie d’ici, nous allons transmettre les acquis à ceux qui n’ont pas eu la chance de participer », a-t-il soutenu.

À noter que cet atelier s’inscrit dans le cadre du micro-projet Handi-Paix, porté par OSH-GUINÉE et financé par l’Union européenne à travers l’ONG Terre des Hommes.

Mariama Ciré Diallo