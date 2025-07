Zenab Touré : « Les élections doivent être des compétitions saines, entre adversaires, non entre ennemis »

Ce jeudi 24 juillet 2025, Zenab Touré a officiellement pris ses fonctions de directrice générale de la Direction générale des élections (DGE), lors d’une cérémonie organisée au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sur fond de contestations des acteurs politiques de l’opposition. Nommée il y a seulement quelques jours par décret, elle hérite d’un rôle stratégique et déterminant en cette période de transition politique majeure pour la Guinée.

Dans son discours d’installation, Madame Touré a rappelé l’immense responsabilité qui l’attend : « Prendre la tête d’un organe gouvernemental chargé de la gestion des élections en période de transition est un défi immense, un défi qui appelle à l’aide divine ».

L’objectif est clair : organiser des scrutins transparents, libres et inclusifs, en dépassant les clivages ethniques, communautaires et régionaux pour redonner confiance à chaque citoyen guinéen. Madame Touré appelle à l’union de toutes les forces vives du pays : acteurs institutionnels, société civile, partis politiques, médias, forces de défense et sécurité, leaders religieux et citoyens afin de bâtir ensemble une Guinée démocratique et prospère.

« La République de Guinée est notre bien commun, notre patrimoine collectif. Les élections doivent être des compétitions saines, entre adversaires, non entre ennemis. Nous avons le devoir collectif d’éduquer et de bâtir un pays uni et prospère. Je reste convaincue que les défis qui nous attendent seront relevés grâce à la conjugaison des efforts de tous. C’est dans cet esprit que je tends une main fraternelle à tous les cadres du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, aux autres cadres concernés, aux plateformes de la société civile, aux partis politiques, aux hommes et femmes de la presse, aux forces de défense et de sécurité, aux leaders d’opinion, aux religieux et à toutes les bonnes volontés, afin de nous accompagner dans cette noble mission » a-t-elle déclaré.

Dans un contexte où le retour à l’ordre constitutionnel est attendu avec impatience, la nouvelle directrice générale appelle à la responsabilité collective et au respect des règles du jeu démocratique.

Zenab Touré conclut son message par un appel vibrant à la solidarité et à l’engagement : « Le chemin ne sera pas aisé. Mais ensemble, dans le respect, la rigueur, le professionnalisme et le patriotisme, nous réussirons. Ensemble, nous redonnerons espoir au peuple de Guinée ».

