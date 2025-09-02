Mandiana : Mort à Kondiaran, la vérité sur la rumeur autour d’un agent de la Croix-Rouge

Depuis le week-end, des informations circulent sur la mort de Lancinè Konaté, prétendument battu à mort par la population de Kondiaran pour des raisons sentimentales. Cependant, cette version est contestée par le sous-préfet de Kondiaran, qui parle d’un drame malencontreux.

Vendredi dernier, un citoyen de la commune rurale de Kondiaran, située à 25 kilomètres de Mandiana, a trouvé la mort dans des circonstances encore floues. Plusieurs sources ont affirmé qu’il s’agissait d’un agent de la Croix-Rouge, battu par des habitants. Mais l’organisation rejette fermement cette information.

« Il n’était pas volontaire de la Croix-Rouge de la commune rurale. Il avait simplement été formé par notre équipe sur les premiers secours en cas d’éboulement dans les mines. Pour lui faciliter la tâche, nous lui avions remis une attestation et une carte de membre », a expliqué Aboubacar Donzo, secrétaire général de la Croix-Rouge de Kankan.

Selon lui, la victime serait morte à la suite d’une altercation liée à une affaire sentimentale. « D’après nos sources, il aurait voulu frapper une femme au centre de santé de Kondiaran avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Les habitants présents se seraient interposés et l’auraient frappé jusqu’à ce qu’il tombe dans un état critique. Il a été conduit à l’hôpital préfectoral de Mandiana, puis transféré à Kankan, où il a succombé », a-t-il indiqué.

Le sous-préfet de Kondiaran, lieutenant Moussa Magassouba, conteste également la thèse de la bastonnade : « Kondiaran est une localité où les rumeurs circulent vite. Ce drame est lié à une affaire de sentiments. La victime s’est rendue au centre de santé pour agresser une femme. Les agents présents sont intervenus pour les séparer. En fuyant, il s’est évanoui et a été transporté à l’hôpital de Mandiana, où il est décédé à Kankan. Le rapport officiel donne beaucoup plus de détails que les rumeurs ».

Malgré ces divergences sur les circonstances exactes du décès, tous s’accordent sur un point : la victime serait un consommateur de stupéfiants.

Michel Yaradouno, depuis Kankan