Manifestation projetée par les Forces Vives : Ousmane Gaoual met en garde

En conférence de presse hier lundi 1er septembre 2025 au porte-parolat du gouvernement, le ministre Ousmane Gaoual Diallo s’est prononcé sur la manifestation annoncée par les Forces Vives de Guinée, prévue à partir du 5 septembre. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que l’organisation de manifestations en Guinée obéit à un cadre légal strict, que les organisateurs doivent impérativement respecter.

« Il y a un endroit où il faut déposer la demande. Même si elle est rejetée, c’est là que cela se fait, et il existe des voies de recours pour contester ce rejet. Il faut également s’identifier, déposer une demande, préciser un itinéraire, signer et désigner des responsables. C’est cela, la marche en Guinée », a-t-il expliqué.

Selon Ousmane Gaoual, le document des Forces vives de Guinée qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ne respecte aucune de ces exigences.

« Nous voyons circuler un papier anonyme, simplement signé “Forces Vives de Guinée”, sans auteur, sans itinéraire, sans précision de motivation. Cela ressemble davantage à un tract qu’à une demande officielle de manifestation », a-t-il ajouté.

Le ministre a insisté sur la nécessité pour chacun d’assumer ses responsabilités. « Quand vous voulez organiser une manifestation, il y a un cadre. Même s’il y a des risques, vous devez accepter qu’une autorité puisse vous dire non. Ce n’est pas ce que nous observons aujourd’hui », a-t-il conclu.

Pour sa part, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a indiqué lundi avoir déposé des lettres d’information auprès des municipalités concernées par la manifestation du 5 septembre, notamment celles de Matoto, Gbessia et Ratoma.

Selon le FNDC, ces courriers annoncent l’organisation d’une marche pacifique le vendredi 5 septembre 2025, de 10h à 16h, sur l’itinéraire suivant : Rond-point Tannerie – Aéroport – Bambeto – Hamdallaye.

Aminata Camara