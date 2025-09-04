Téléphone au volant : Black M risque une suspension de son permis en Côte d’Ivoire  

L’artiste franco-guinéen Black M est dans le collimateur de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC). Tout est parti d’une vidéo publiée sur sa page Facebook le 3 septembre 2025, où il apparaît en train d’utiliser son téléphone au volant.

Dans un communiqué publié le 4 septembre, le Ministère des Transports a indiqué que le rappeur devra se présenter à une séance de travail le mardi 9 septembre 2025. Une sanction, pouvant aller jusqu’à la suspension de son permis de conduire, est envisagée.

Ci-dessous, le communiqué de la DGTTC :

Ledjely.com