550 000 GNF par mois : la vie difficile des contractuels temporaires de l’État guinéen

Le Collectif des Contractuels Temporaires de Guinée (CCTG) a animé un point de presse ce lundi 18 mai afin d’alerter l’opinion publique et les autorités sur la situation préoccupante des agents contractuels temporaires évoluant depuis plusieurs années au sein des départements ministériels et institutions publiques du pays.

Face à la presse, la porte-parole du collectif, Massa Kaba, a dénoncé les conditions de travail et de vie particulièrement difficiles dans lesquelles évoluent des milliers d’agents de l’administration publique, malgré les services rendus à l’État depuis de nombreuses années.

Selon le CCTG, plusieurs contractuels temporaires servent l’administration guinéenne depuis plus d’une décennie sans bénéficier d’un véritable statut administratif ni des avantages sociaux accordés aux fonctionnaires titulaires.

« Depuis plus d’une décennie pour certains, nous, contractuels temporaires, sommes au cœur du fonctionnement quotidien de nos départements ministériels et institutions publiques. Nous assurons des tâches vitales, parfois dans des contextes difficiles, avec professionnalisme, loyauté et sens du devoir », a déclaré Massa Kaba, porte-parole du collectif.

Les membres du collectif affirment continuer à exercer leurs fonctions dans une situation de grande précarité caractérisée notamment par de faibles rémunérations, l’absence de couverture sociale ainsi que la non-prise en compte de leur ancienneté.

Le CCTG indique que la majorité des agents concernés perçoivent un salaire mensuel de 550 000 francs guinéens, un montant jugé insuffisant pour faire face aux charges familiales dans un contexte marqué par la hausse généralisée du coût de la vie.

« Avec un salaire dérisoire de 550 000 FG par mois, nous avons aujourd’hui de sérieuses difficultés à faire face à nos obligations familiales dans un contexte mondial marqué par une inflation galopante », a-t-elle déploré.

Le collectif a également évoqué le processus de régularisation engagé par les autorités de la transition. Tout en saluant la volonté affichée par le président de la République de procéder à la régularisation de leur situation, les contractuels dénoncent cependant des blocages administratifs.

« Malgré la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République dans son œuvre de refondation de régulariser la situation du Collectif des Contractuels Temporaires de Guinée (CCTG), nous constatons avec regret et amertume le refus catégorique de certains cadres de faciliter le changement de statut des contractuels temporaires enrôlés dans le Fichier Unique de Gestion Administrative et de la Solde (FUGAS), lequel s’élève à 2 869 agents dans l’administration publique après l’assainissement du fichier par le Gouvernement guinéen, dont les salaires sont virés dans les différentes banques du pays », a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, le Collectif des Contractuels Temporaires de Guinée appelle les autorités compétentes à accélérer le processus de régularisation administrative afin de mettre fin à plusieurs années de précarité et d’attente de reconnaissance au sein de la fonction publique guinéenne.

Aminata Camara