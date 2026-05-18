Signature d’un partenariat stratégique entre les centrales de Kaléta et Souapiti et les universités pour la formation d’une élite d’ingénieurs

Ce jeudi 14 mai 2026, les centrales hydroélectriques de Kaléta et Souapiti ont accueilli une journée « portes ouvertes » d’une portée historique. Placé sous le thème « Construire un avenir meilleur, poursuivre nos rêves », l’événement a été marqué par le lancement officiel du Programme de formation des futurs ingénieurs de Guinée. Cet acte scelle une alliance stratégique entre l’industrie et le monde académique afin de garantir l’indépendance technologique du pays.

Réunissant les sociétés de gestion de Kaleta et Souapiti, l’entreprise China International Water & Electric Corp. (CWEG), filiale du groupe China Communications Construction Group (CCCC), ainsi que des autorités de haut niveau, cette rencontre a transformé les sites énergétiques en véritables centres de transmission du savoir.

Le contrôleur général Mamadou Camara, gouverneur de la région de Kindia, a ouvert la série d’allocutions en soulignant l’impact social de ces infrastructures.

‘’La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui illustre la volonté commune des autorités guinéennes et de leurs partenaires de faire du secteur énergétique un levier majeur de croissance, de formation et de transformation nationale. Pour nos populations, ces infrastructures stratégiques représentent bien plus que de simples équipements ; elles incarnent un véritable espoir de développement économique, social et humain, tout en contribuant efficacement à l’électrification et à la modernisation de notre pays’’, explique le gouverneur.

Une expertise industrielle au service du transfert de compétences

Le secteur industriel, représenté par les dirigeants de la CWE et de la CCCC, a réaffirmé son engagement à long terme. Wang Lunhui, président du syndicat de la CWE, a rappelé l’importance de l’intégration technique.

‘’Présente en Guinée depuis les années 1960, la CWE s’est profondément enracinée dans le développement du pays. Les centrales de Kaléta et de Souapiti assurent aujourd’hui près de 80 % de la production nationale d’électricité. Sur le plan humain et technique, nous nous attachons à favoriser l’intégration des technologies et des expériences de gestion chinoises aux besoins concrets du secteur énergétique guinéen pour renforcer les capacités locales en matière d’exploitation et de maintenance’’, souligne-t-il.

Liu Xiang, président du syndicat de la China Communications Construction Company (CCCC), a ensuite précisé la portée de cette collaboration en indiquant que ‘’cet événement constitue une initiative concrète visant à promouvoir l’intégration entre l’enseignement et l’industrie, ainsi qu’à renforcer la synergie entre la formation des talents et les besoins du développement. À travers la création de la base de stages des ingénieurs en énergie et électricité de Guinée, la coopération énergétique sino-guinéenne entre dans une phase plus approfondie, plus structurée et plus durable’’.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Sun Yong, a rappelé que 2026 est l’année des échanges humains Chine-Afrique,À compter du 1er mai, la Chine a officiellement mis en œuvre une exonération totale de droits de douane pour l’ensemble des pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec elle.

Pour lui, « l’éducation constitue le fondement du développement d’un pays, tandis que les talents représentent le socle du progrès. Un ancien proverbe chinois dit : ‘Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson’. J’espère que les établissements d’enseignement et les entreprises saisiront cette opportunité pour innover dans les modèles de collaboration et faire de ce programme un projet exemplaire. Il s’agit de former des jeunes ouverts sur les cultures et porteurs d’idéaux, afin qu’ils deviennent des ponts de l’amitié entre nos deux pays ».

Un écosystème national pour la relève technologique

Le monde universitaire a répondu présent à cet appel. La Professeure Mariama Béavogui, vice-rectrice à l’UGANC, a salué la dimension inclusive du projet en faisant remarquer qu’au-delà de la « signature de documents administratifs, nous posons aujourd’hui la première pierre d’un écosystème d’innovation ».

« L’originalité de cette démarche réside dans sa dimension fédératrice, créant une synergie entre l’UGANC, l’IST de Mamou et l’Université Kofi Annan. Nous instaurons un parcours d’élite où l’excellence linguistique, via l’Institut Confucius, et l’excellence technique sur le terrain permettront à nos diplômés de devenir des experts immédiatement opérationnels », a-t-elle déclaré.

She Hua, directeur général de CWE Guinée, a insisté sur la vocation pratique du nouveau centre de formation. « L’ingénierie transforme le monde, tandis que les talents façonnent l’avenir. Le développement du secteur ne repose pas uniquement sur des infrastructures performantes, mais aussi sur une équipe d’ingénieurs locaux capables de maîtriser les technologies. Nous voulons offrir aux jeunes étudiants guinéens davantage d’opportunités d’apprentissage pratique afin de favoriser une meilleure articulation entre les connaissances théoriques et les réalités du terrain », a-t-il précisé.

Le directeur général adjoint de la SOGES S.A, Amadou Diallo, a souligné que « cet acte s’inscrit pleinement dans la vision Simandou 2040 du président Mamadi Doumbouya, qui place le capital humain au cœur du développement. C’est un acte de souveraineté, car aucune nation ne peut prétendre à une croissance durable sans investir dans ses compétences ».

Avant d’ajouter qu’à la SOGES et à la SOGEKA, « nous croyons que nos infrastructures doivent produire du savoir et de l’expertise. À terme, la Guinée deviendra un véritable pays d’hydrologie et d’expertise énergétique, capable non seulement de satisfaire ses besoins, mais aussi de partager son expérience avec toute la sous-région pour bâtir une Guinée plus rayonnante ».

Mambi Doumbouya, directeur national des énergies conventionnelles, a conclu au nom du gouvernement, notamment du ministre de l’énergie Laye Sékou Camara, en affirmant que « transformer nos abondantes ressources hydrauliques en un moteur du développement industriel demeure une priorité constante. Dans le cadre de la vision Simandou 2040, la Guinée accélère sa transformation nationale, ce qui nécessite une garantie énergétique sûre. Les entreprises chinoises ne se limitent plus à la construction, elles participent activement à la formation des cadres nationaux qualifiés. Le gouvernement continuera à soutenir ces échanges techniques pour que les fruits de cette coopération bénéficient durablement au peuple guinéen ».

La présence des ministres conseillers à la présidence, Yaya Sow et Aly Seydouba Soumah, à cette cérémonie témoigne de l’importance stratégique accordée par l’État à ce projet.

En plaçant la formation au cœur de la gestion des barrages de Kaléta et Souapiti, la Guinée s’assure que son avenir énergétique sera désormais entre les mains d’une expertise nationale de haut niveau.

Thierno Amadou Diallo