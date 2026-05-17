Dictée PGL 2026 : Hadja Karimata Baldé porte la Guinée

La Guinée confirme une nouvelle fois son talent dans l’univers de la langue française. Lors de la grande finale de la 35ᵉ édition de la Dictée P.G.L, organisée ce dimanche 17 mai 2026, la jeune Hadja Karimata Baldé a hissé haut les couleurs nationales en décrochant la deuxième place mondiale dans la catégorie « Classes de français langue seconde ».

Élève du complexe scolaire La Plume, la candidate guinéenne s’est illustrée parmi les meilleurs jeunes francophones de la planète, au terme d’une compétition particulièrement relevée. Selon les résultats officiels, elle s’est classée derrière Yasmine El Hajri, de l’institution privée Al Hanane du Maroc, mais devant Adama Seck, représentant l’École Notre-Dame du Cap-Vert au Sénégal.

Cette performance vient une nouvelle fois confirmer la montée en puissance des élèves guinéens dans les grandes compétitions intellectuelles internationales. La Dictée P.G.L, considérée comme l’un des plus grands rendez-vous éducatifs francophones, a réuni cette année 76 finalistes issus de plusieurs pays du monde, répartis dans les catégories « Classes francophones » et « Classes de français langue seconde ».

A noter que l’an dernier, la Guinée avait déjà marqué les esprits à la Dictée P.G.L grâce aux performances remarquées de Mohamed Traoré et Fatoumata Barry.

Mohamed Traoré, élève du groupe scolaire « Les Écureuils », avait décroché la première place mondiale, tandis que Fatoumata Barry, du groupe scolaire « La Lumière », avait obtenu la troisième place dans leur catégorie.

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