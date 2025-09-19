ledjely
Guinée : Standard & Poor's attribue une notation B+ avec perspective stable, un nouveau départ pour l'économie

L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a attribué à la République de Guinée une notation inaugurale de B+ avec perspective stable, saluant la solidité de ses fondamentaux économiques et la rigueur de sa gestion financière. Cette note place la Guinée au-dessus de la moyenne africaine et en fait la troisième économie la mieux notée d’Afrique de l’Ouest, renforçant son attractivité pour les investisseurs internationaux. Elle constitue également un levier essentiel pour le Programme Simandou 2040, qui vise à développer le plus grand projet minier de fer au monde.

Selon S&P, la Guinée bénéficie de perspectives de croissance dynamiques, portées par son secteur minier : leader mondial de la bauxite et de l’or, le pays s’apprête à exploiter le fer de Simandou, avec un minerai à haute teneur (65 %) favorable à la décarbonisation industrielle. Entre 2026 et 2028, la croissance du PIB pourrait atteindre près de 10 % par an, largement au-dessus de la moyenne régionale.

L’agence souligne également la discipline budgétaire, avec un déficit public prévu sous 3 % du PIB et une dette maîtrisée, ainsi que l’inflation réduite à 3,5 %. Le rebasage récent du PIB, désormais à 36,3 milliards USD, positionne la Guinée comme la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest francophone.

