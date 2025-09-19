ledjely
Cameroun : Brenda Biya appelle les citoyens à ne pas voter pour son père, Paul Biya

Dans une vidéo choc publiée sur TikTok, Brenda Biya, 27 ans, brise le silence sur des maltraitances et un abandon familial qu’elle qualifie de « sacrifice quotidien ». Mais son témoignage intime prend rapidement une dimension politique : elle appelle les Camerounais à ne pas voter pour Paul Biya, estimant que « ce dernier a fait souffrir assez de gens ».

Face caméra, Brenda Biya raconte son isolement total : « La chose la plus difficile, ce n’est pas de réaliser que tout le monde veut ta mort, mais de constater qu’il n’y a plus de famille, plus d’amis… » Elle affirme avoir été « sacrifiée » par son entourage, qui, selon elle, souhaite qu’elle « meure d’une overdose ».

La tonalité de son message bascule ensuite vers la sphère politique. « Ne votez pas Paul Biya, pas pour moi, mais parce qu’il a fait souffrir assez de gens… J’espère vraiment qu’il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo», a-t-elle indiqué.

Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est l’un des dirigeants les plus anciens au monde. À 92 ans, il incarne un système politique solidement implanté, contesté tant au niveau national qu’international, où les appels à un renouvellement démocratique se font entendre. Les élections à venir s’annoncent serrées mais se déroulent dans un contexte marqué par des accusations récurrentes d’irrégularités et un contrôle fort des institutions par l’exécutif.

Pour autant, il est peu probable que la seule sortie de Brenda Biya bouleverse le résultat d’une élection structurée par des rapports de force politiques, le contrôle des médias et l’histoire d’une longue domination du parti au pouvoir.

