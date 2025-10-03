Guinée : Le général Doumbouya promeut deux officiers supérieurs de l’armée

Le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a signé ce jeudi 2 octobre 2025 un décret portant promotion de deux officiers supérieurs de l’armée guinéenne.

Selon le décret lu à la télévision nationale, ces promotions sont accordées à titre exceptionnel et concernent deux responsables d’écoles de formation militaire.

Ainsi, le lieutenant-colonel Mamadou Khalil Sale, matricule 2572-7-G, actuel directeur de l’École militaire interarmées (EMIA), est élevé au grade de colonel.

De son côté, le chef d’escadron Aboubakar Kamara, matricule 3958-4-G, commandant de l’École des officiers de gendarmerie nationale (EOGN), est promu au grade de lieutenant-colonel.

Ledjely.com