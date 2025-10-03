ledjely
Accueil » Ligue 1 guinéenne : le top départ fixé au 26 octobre
Ligue 1 guinéenne : le top départ fixé au 26 octobre

Par LEDJELY.COM

Fraîchement installé à la tête de la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP), le président n’a pas tardé à passer à l’action pour relancer le championnat national de Ligue 1. Mercredi, au siège de l’institution, les responsables de la LGFP ont réuni les représentants des différents clubs engagés. À l’issue des échanges, la date du 26 octobre a été retenue pour le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison.

Concernant l’accompagnement financier, chaque club bénéficiera d’une subvention globale de 120 millions GNF, répartie en deux tranches : une pour la phase aller et l’autre pour la phase retour.

Les 14 clubs de l’élite ont unanimement donné leur accord, ouvrant ainsi la voie à un championnat qui s’annonce plus régulier que la saison précédente. Contrairement à l’année dernière, où le démarrage avait connu des retards, le sponsor officiel Guicopress a rapidement débloqué les fonds nécessaires pour garantir une meilleure organisation.

Dans cette dynamique, les clubs se préparent activement. Le CIK, le Milo et l’ASK multiplient les renforts pour rivaliser avec le Horoya AC et le Hafia FC, respectivement champion et vice-champion en titre.

Lonceny Camara

