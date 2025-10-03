Environnement : le MEDD lance la campagne 2025-2026 de coupe et transport du bois

Le 1er octobre dernier, le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a annoncé l’ouverture et l’autorisation des opérations de coupe et de transport de bois pour la campagne 2025-2026.

Le communiqué a été adressé aux Gouverneurs de régions administratives, Préfets, Sous-Préfets, Présidents de délégations spéciales, Inspecteurs régionaux et Directeurs préfectoraux de l’Environnement et du Développement durable, Chefs de sections préfectorales et communales des Forêts et de la Faune, responsables de l’Office guinéen du Bois, chefs de cellules préfectorales du Fonds de l’Environnement et du Capital naturel, commandants des unités régionales et préfectorales de la Brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, ainsi qu’aux acteurs de la filière bois.

Le MEDD rappelle néanmoins que l’exportation de bois brut reste strictement interdite, tandis que l’exportation des produits semi-finis et finis est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ci-dessous, le communiqué du ministère :

Ledjely.com