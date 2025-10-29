Port Autonome de Conakry : un plan d’urgence lancé pour mettre fin à la congestion

La Direction générale du Port autonome de Conakry (PAC), accompagnée de l’ensemble de la communauté portuaire, notamment Conakry Terminal, Alport Conakry, la Douane nationale et l’Association guinéenne des consignataires maritimes (MSC, CMA CGM, Maersk) a animé une conférence de presse ce mercredi 29 octobre 2025. Objectif : faire le point sur la crise observée ces derniers mois et annoncer la mise en place d’un plan d’urgence destiné à rétablir la fluidité des opérations portuaires.

Les mesures prises par la communauté portuaire visent à rétablir dans les plus brefs délais la fluidité portuaire, garantir la continuité des opérations logistiques et préserver l’approvisionnement du pays.

Elles ont également pour but de réduire les délais d’attente des navires, d’accélérer la sortie des marchandises et de maintenir les flux commerciaux vitaux pour l’économie nationale.

« La réponse à cette crise est avant tout collective, chaque partenaire public ou privé joue pleinement son rôle. C’est ensemble que nous relèverons ce défi. On a une communauté portuaire existante qui est composée de tous les membres qui sont actionnaires au port. Donc c’est ensemble qu’on a mis sur place des actions pour corriger ce problème. Il n’est pas rapide parce qu’il y a des actions immédiates, des actions à moyen terme et des actions à long terme. Par exemple, la construction des quais, c’est un peu à long terme. Ça prend un an à deux ans. On est dessus. Tous les partenaires qui sont là sont déjà en action en train de construire de nouveaux quais pour agrandir le port partout où on peut. Il y a aussi des actions à moyen terme qui sont déjà en train d’être développées, qui évoluent. Le circuit dans le port est très simple mais très très compliqué parce que dès qu’il y a un élément de ce circuit qui ne fonctionne pas, ça cause des soucis », a déclaré Mamadou Biro Diallo, le directeur général du Port autonome de Conakry.

Poursuivant, il ajoute : « On reçoit des navires donc il faut qu’on soit capable de recevoir les navires ou des bateaux en d’autres termes et qu’on puisse décharger rapidement ces bateaux. Une fois qu’ils sont déchargés, il faut enlever les conteneurs ou les produits qui sont déchargés rapidement pour récupérer ces espaces…On est très confiant qu’on a un bon plan qui est là et on est très confiant que d’ici la fin de la semaine on ne sera plus dans la crise, il y aura une fluidité et on pourra recevoir les navires comme d’habitude ».

Le Directeur général de Conakry Terminal, Emmanuel Masson, a pour sa part rappelé les efforts entrepris pour soutenir la relance du trafic portuaire.

« La première chose qu’on a fait il y a deux ans mais c’est déjà un peu vieux, c’est de rajouter un troisième portique sur le quai ce qui nous a permis d’augmenter déjà en anticipation la capacité du quai à conteneur de 50% l’année dernière mais on s’aperçoit que ça ne suffit pas, donc on a fait venir depuis le début du mois d’octobre une grue à conteneur neuve pour pouvoir poursuivre l’effort de travail et d’accélération du passage des bateaux sur les quais donc ça c’est déjà concret et en cours. On a aussi avec nos confrères d’Alport mis en service un dépôt de conteneurs vides à Kidal…Le directeur général nous a rappelé la croissance très rapide de l’économie guinéenne et du trafic portuaire et nous pour accompagner cette croissance on a déclenché un programme d’investissement assez important pour construire un quai et des terres pleines conteneurs supplémentaires qui vont permettre de doubler la capacité du terminal conteneur à horizon deux ans. Et on souhaite rendre à Conakry sa place de premier dans le classement des ports africains », a-t-il souligné.

Le Directeur général adjoint du Port autonome de Conakry a, de son côté, insisté sur la nécessité d’adapter le port à la forte croissance de la demande.

« La Guinée est la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, au niveau du terminal conventionnel, il y a une forte croissance de la demande d’Acosta et le nombre de navires a augmenté de 35%. Pour répondre à ces grands défis de la compétitivité, Conakry a pris des mesures très très usantes, des mesures à court terme et nous avons d’abord construit des entrepôts en urgence, réhabilité certains entrepôts pour augmenter la capacité de stockage pour que les marchandises, puisque certains importateurs débattent directement les marchandises à Madina, donc puisqu’il y a des embouteillages et pour éviter l’interruption de la chaîne d’apposement logistique, pour qu’en cas de manque de camions, il faut transporter les marchandises dans ces entrepôts là, au niveau du port. On a vite réalisé en un temps record des grands entrepôts de capacité de près de 80 000 tonnes », a-t-il signalé.

Ensuite, poursuit-il, « nous avons fixé des normes de cadence pour certains navires, tel que la clinquière, 15 000 tonnes par jour. Pour le navire de clinquière, pour le blé, 5 000 tonnes et pour le riz, 3 000 tonnes par jour. D’ici fin novembre, nous allons augmenter la capacité du port en libérant un quai nouveau. Parce que vous savez, suite à l’incendie du dépôt de carburant, le gouvernement guinéen à travers le port de Conakry, avec Alport, nous avons décidé d’envoyer un navire, un dépôt flottant, un navire qui doit servir de dépôt flottant, d’une capacité de 50 000 mètres cubes. Donc nous pensons mettre fin très rapidement à la congestion portuaire et donner au port de Conakry sa place qu’il mérite », a-t-il affirmé.

Le Directeur général de MSC Guinée et représentant de l’Aguicom, Maël Atayi, a réaffirmé la mobilisation de son institution auprès des autorités portuaires.

« Sachant que 80 % des marchandises transportées dans le monde sont transportées en conteneurs, l’ensemble des membres de l’AGUICOM se tient vraiment à la disposition du port autonome de Conakry pour fluidifier au mieux les importations de biens essentiels, mais aussi de produits essentiels à la construction de projets de grande envergure pour la Guinée. Il est entendu que la Guinée est le pays ayant la plus grande croissance économique de la sous-région et les perspectives de la Banque mondiale sont impressionnantes. Nous, en tant qu’AGUICOM, on est vraiment au service et on se tient à la disposition du port autonome de Conakry pour fluidifier au maximum ces flux de marchandises pour soutenir l’économie guinéenne », a-t-il martelé.

Le Port autonome de Conakry s’engage à communiquer régulièrement sur l’évolution du plan d’urgence et sur les résultats obtenus, dans un esprit de transparence et de responsabilité envers les usagers et les partenaires.

Le PAC appelle également l’ensemble des importateurs, transitaires et transporteurs à procéder sans délai au retrait de leurs marchandises dès leur mise à disposition, afin de contribuer à la réussite du plan de désengorgement.

Aminata Camara