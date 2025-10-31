Siguiri : plus de 250 bidons d’essence saisis dans une maison en pleine nuit

Une vaste opération des forces de sécurité a permis de démanteler un important réseau de trafic de carburant dans la commune urbaine de Siguiri. Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025, aux environs de 23 heures, les agents ont fait irruption dans une maison située au quartier Hérémakono, où ils ont découvert 271 bidons d’essence soigneusement entreposés.

Cette saisie fait suite à une réunion tenue récemment entre le parquet, l’administration préfectorale et les forces de sécurité. L’objectif : mettre fin à la spéculation et au trafic de carburant, à l’origine de la crise persistante dans la préfecture.

D’après les informations recueillies par notre correspondant sur place, un bus en provenance de Conakry avait transporté les 271 bidons avant de les déposer discrètement dans la maison incriminée. C’est alors que le commissaire adjoint Ousmane Kaba et son équipe sont intervenus, interceptant le chargement sur le vif.

Selon la commission de gestion de crise, plus de 1 000 bidons d’essence ont déjà été saisis dans le cadre des opérations en cours. Ces produits confisqués seront ensuite redistribués dans les zones enclavées, où les stations-service sont inexistantes.

Une opération saluée par la population locale, qui espère que ces mesures permettront de stabiliser la situation du carburant à Siguiri dans les jours à venir.

Ibrahima Camara, correspondant à Siguiri