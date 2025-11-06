Michel Pépé Balamou prévient : « Le jour où l’intersyndicale de l’éducation dira qu’il n’y a pas cours, c’est le pays qui va s’arrêter »

Lors d’une interview accordée aux médias, en marge de la cérémonie de lancement officiel du programme de connectivité, le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE), Michel Pépé Balamou, a annoncé qu’après avoir épuisé toutes les voies du dialogue, les syndicats envisageraient de lancer une grève.

Dès l’entame, il a tenu à apporter des précisions, répondant à ceux qui pensent que les syndicats auraient été corrompus.

« L’enseignement supérieur, pourquoi pas l’enseignement pré-universitaire ? Est-ce que les syndicats de l’enseignement pré-universitaire ne sont pas corrompus ? Est-ce qu’on ne leur a pas donné des sacs noirs ? C’est pourquoi ils ne veulent pas aller ? », s’interroge-t-il.

Il a ensuite rappelé les chiffres du secteur éducatif : « L’enseignement pré-universitaire compte 49 000 enseignants, soit 42 % de l’effectif général de la fonction publique. L’enseignement technique représente 2 %, et l’enseignement supérieur 3 %, avec 17 universités et 34 centres de recherche. Rien que pour les écoles primaires publiques, on compte environ 14 000 enseignants en Guinée », a-t-il expliqué, avant de prévenir :

« Donc, le jour où l’intersyndicale de l’éducation dira qu’il n’y a pas cours, c’est le pays qui va s’arrêter ».

Et d’ajouter : « Lorsque le pays va s’arrêter, ce sont les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes qui descendront dans la rue. Et si cela arrive dans un contexte électoral… »

Selon lui, le syndicat privilégie encore la voie du dialogue : « C’est pourquoi nous mettons actuellement en branle tous les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution pacifique. Ce n’est pas une faiblesse. Si, à l’expiration du délai que nous avons fixé, le gouvernement ne fait pas preuve de bonne foi, alors nous serons dans l’obligation, quelles que soient nos relations avec lui, de nous conformer à nos mandats. Car sans nos mandants, nous ne sommes rien ».

Il annonce qu’une assemblée générale extraordinaire décidera alors de la conduite à tenir.

« S’il faut utiliser l’arme redoutable que vous connaissez déjà, le mot d’ordre de grève, nous le ferons. Mais avant cela, un préavis de dix jours ouvrés sera déposé. Si, à l’issue de ce délai, le gouvernement n’ouvre toujours pas de négociations, nous lancerons alors une grève illimitée, qui se poursuivra jusqu’à ce que toutes nos revendications soient satisfaites », a-t-il indiqué.

Michel Pépé Balamou souhaite que les doléances du SNE soient prises en compte avant l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

« Il faudrait que d’ici là, le statut soit signé et que son décret d’application soit pris par le président de la République. Nous entrerons alors dans une nouvelle République, avec un nouveau président qui appliquera un nouveau statut, garantissant des enseignants motivés, valorisés et épanouis, capables de donner le meilleur d’eux-mêmes pour former les “Pythagores” de nos écoles. Ces futurs citoyens pourront transformer le projet Simandou, sur les plans éducatif et culturel, en une immense opportunité de développement. Car la plus grande richesse d’un pays, ce sont ses hommes », a-t-il souligné.

Balla Yombouno