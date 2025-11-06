Amadou Kindel Diallo, après sa visite médicale : « apte à diriger cette nation »

Après l’installation du collège des médecins chargé d’évaluer l’aptitude physique et mentale des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain, l’heure est venue pour les postulants de passer la visite médicale au siège de l’institution, situé à Camayenne, dans la commune de Dixinn. Parmi eux : Amadou Kindel Diallo, président de la Nouvelle Dynamique et candidat indépendant.

À sa sortie de la visite, il se montre rassurant : « La visite médicale s’est très bien passée et je suis apte à être président de la République de Guinée, à briguer la magistrature suprême de notre pays. Les médecins sont vraiment convaincus qu’un jeune comme moi est apte à diriger cette nation, parce que tout est au vert. Je vous assure que les médecins eux-mêmes en sont convaincus. Sûrement, ils donneront leur avis devant le public, et vous verrez que c’était fortement apprécié ».

Après avoir déposé sa candidature et payé sa caution, beaucoup d’internautes estiment qu’il a « jeté son argent par la fenêtre ». Interpellé sur cette question, il répond : « Non, 900 millions de francs guinéens, c’est la caution. Si vous ne passez pas, on vous restitue les 900 millions. Si vous obtenez 5 %, on vous restitue 5 millions. Nous, nous avons un projet pour la nation. Donc, les 900 millions, nous n’y pensons pas, car si nous participons à ces élections, nous sommes sûrs de les gagner ».

À la question de savoir ce qui l’a motivé à se présenter à cette élection, il répond : « Aujourd’hui, avec nos amis, nous avons l’ambition de proposer un projet de société pour la nation. Ce projet de société s’articule autour de neuf axes. Nous voulons d’abord lutter contre la corruption, promouvoir la bonne gouvernance, mettre en place un système éducatif à la hauteur des attentes et améliorer le système de santé afin que chaque Guinéen se sente appartenir à une nation, à un pays. Par ailleurs, nous sommes un pays à scandale géologique. Pour que l’emploi des jeunes soit une réalité, il faut que nous ayons des industries et des usines capables de transformer nos matières premières. La Nouvelle Dynamique au pouvoir, c’est la jeunesse au pouvoir et l’emploi sera garanti pour tous ».

S’agissant de ses chances de remporter l’élection, il déclare : « nous comptons quand même l’emporter dès le premier tour. Un coup KO ».

Balla Yombouno