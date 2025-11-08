Candidature du général Doumbouya : « Un autre coup d’État », selon Cellou

Dans un discours diffusé sur les canaux de communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), ce samedi 7 novembre 2025, l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a haussé le ton contre la candidature du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain. Selon lui, la Guinée a été « une nouvelle fois trahie ».

« Celui qui avait juré devant Dieu et devant le peuple de ne jamais se porter candidat à l’élection présidentielle marquant la fin de la transition est revenu sur sa parole, au mépris de son serment et de sa parole d’officier », a-t-il déclaré.

« Le général Mamadi Doumbouya a déposé sa candidature à la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays, devant laquelle il avait juré de ne jamais le faire, et à laquelle il avait demandé qu’en cas de parjure, il subisse la rigueur de la loi. C’est à un autre coup d’État, assimilable à une haute trahison, que nous avons assisté ce 3 novembre, après celui sanglant du 5 septembre 2021 », a-t-il expliqué.

Face à ce qu’il qualifie de « coup d’État politique », le président de l’UFDG appelle à une recomposition des forces opposées.

« Nous devons mieux nous organiser, nous rassembler au-delà des partis politiques et des communautés ethniques, et identifier de nouvelles stratégies plus adaptées à la lutte que nous devons mener pour le triomphe des valeurs que nous partageons, pour l’épanouissement des générations actuelles et futures de notre pays », a-t-il lancé.

