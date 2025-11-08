Présidentielle 2025 : Mamadi Doumbouya confie sa campagne à Bah Oury

Après le dépôt de sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la mise en place de sa direction nationale de campagne. Cette décision marque une nouvelle étape dans la préparation de sa participation au scrutin.

Sans surprise, c’est le Premier ministre Amadou Oury Bah que le général Doumbouya a désigné Directeur de campagne.

Il sera épaulé par deux membres du gouvernement :

Faya François Bourouno, ministre du Travail et de la Fonction publique, nommé premier directeur adjoint, chargé de la stratégie politique et des opérations ;

Mariama Ciré Sylla, ministre de l’Agriculture, désignée deuxième directrice adjointe, chargée de l’administration.

Selon les proches du candidat, cette combinaison vise à assurer une coordination efficace des activités et à optimiser la gestion opérationnelle de la campagne. Le choix de hauts responsables gouvernementaux illustre la volonté du président de la transition de s’appuyer sur une équipe expérimentée et structurée pour conduire sa candidature à la victoire.

