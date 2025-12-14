Camp Behanzin de N’Zérékoré : « Je ne suis pas venu ici pour dormir », promet le nouveau commandant

La dynamique des passations de services au sein de l’administration publique se poursuit dans la région administrative de N’Zérékoré. Après les cérémonies entre gouverneurs, préfets et directeurs régionaux de la sûreté, c’est au tour du commandement de la 4ᵉ région militaire de passer le flambeau. La cérémonie officielle s’est tenue ce samedi 13 décembre 2025 au Camp Behanzin.

Réunis dès les premières heures autour du mât, officiers et sous-officiers des forces de défense et de sécurité ont assisté à l’événement en présence de plusieurs autorités civiles et notables locaux, dont le patriarche Goïkoya Lambert Zogbèlèmou.

Le général de brigade Amara Sylla, commandant sortant, a salué la décision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, qui lui renouvelle sa confiance en le maintenant dans ses fonctions au sein de la région militaire de Kankan.

Prenant la parole, le nouveau commandant de la 4ᵉ région militaire, le général de brigade Mamadi Condé, a rendu un hommage appuyé à Dieu Tout-Puissant pour le bon déroulement de la cérémonie. Il a également exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, Chef de l’État et Chef suprême des armées, au ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major général des armées ainsi qu’à toute la chaîne de commandement militaire. Ses remerciements ont aussi été adressés à ses parents, pour leur rôle dans son parcours au service de la nation.

« C’est pour la troisième fois consécutive que le Président renouvelle sa confiance en ma modeste personne. Qu’il en soit vivement remercié. Parce que j’ai été commandant de la région militaire de Kankan, Kindia et voici encore aujourd’hui je suis commandant de la région militaire de N’Zérékoré », a égrainé Mamadi Condé.

Pour l’officier général, cette nomination n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une confiance qui engage responsabilité et devoir.

« Je m’engage dans la loyauté et le patriotisme. La tâche, elle est large. Nous allons œuvrer de telle sorte que l’espoir de la nation forestière et la hiérarchie de toute la Guinée ne soit déçu. Si nous ne le faisons pas, nous avons trahi », a-t-il affirmé.

Dans un message fort adressé à la population, le nouveau commandant a clairement affiché sa détermination.

« On m’a envoyé ici, pas pour dormir ; c’est pour le travail. Et ce travail ne peut réussir que lorsque, vous et moi, la population de N’Zérékoré, qu’on se donne la main, qu’on tisse l’amour entre nous. Et grâce à Dieu, grâce aux valeureux sages de N’Zérékoré, ce travail sera accompli », a-t-il déclaré.

À l’endroit de la troupe, le général Mamadi Condé a appelé à la continuité et à l’exemplarité dans le service.

« Vous avez servi auprès du général de brigade Amara Sylla sortant, sans fatigue, sans faille, je voudrais comme il a aussi bien dit, que nous continuons sur cet élan comme lui ou plus que lui pour que, cette population paisible de Zaly, continue à vivre en paix, en toute sécurité et en créant la confiance réciproque. C’est mon souci majeur », a-t-il indiqué.

La cérémonie, présidée par l’inspecteur général des armées, s’est achevée par l’installation officielle du général de brigade Mamadi Condé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la 4ᵉ région militaire, au sein de l’enceinte du Camp Behanzin.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré