Ligue 1 : le Hafia dompte la Renaissance 

À l’ouverture de la dixième journée du championnat national, le Hafia FC recevait la Renaissance FC de Bonfi au stade Petit Sory de Nongo. Une affiche alléchante opposant le deuxième du précédent exercice au troisième, qui a tenu toutes ses promesses.

Dès l’entame, le ton est donné. La rencontre est âpre, marquée par des styles diamétralement opposés : une Renaissance portée par l’intensité, les courses et l’agressivité, face à un Hafia plus posé, privilégiant le jeu placé et la maîtrise du ballon. L’arbitre central est rapidement contraint de hausser le ton pour garder le contrôle du match.

À la 15ᵉ minute, sur une action apparemment anodine, Mohamed Bangoura, dit Cantona, profite d’un cafouillage dans la surface, le gardien étant masqué, pour ouvrir le score. 1-0 pour les locaux. Mais la joie des supporters du Hafia est de courte durée. Quatre minutes plus tard, Issiaga Camara remet les deux équipes à égalité d’une frappe bien placée, à la suite d’un service de Mohamed Youla (19ᵉ). Score de parité à la pause : 1-1.

Au retour des vestiaires, l’entraîneur Adjaly Akdar tente un coup tactique en procédant à deux changements : Abdul Karim Camara et Alassane Camara remplacent respectivement Karfala Camara et Samuel Bekoe. Un choix rapidement payant. À la 67ᵉ minute, Abdul Karim Camara délivre une passe lumineuse à Mohamed Bangoura, qui s’offre un doublé et redonne l’avantage au Hafia (2-1).

La fin de rencontre est électrique. À la 85ᵉ minute, Pierre Landel écope d’un carton rouge pour anti-jeu, laissant le Hafia en infériorité numérique. Dans les six minutes de temps additionnel, la situation se complique davantage : Ibrahima Sory, incompris avec l’arbitre au moment de sa sortie, reçoit un second carton jaune, synonyme d’expulsion. Le Hafia termine le match à neuf contre onze.

La Renaissance pousse alors ses dernières forces, mais sans succès. Solide jusqu’au bout, le Hafia conserve son avantage et s’impose finalement sur le score de 2 buts à 1.

Lonceny Camara