Présidentielle 2025 : à Gbantama, le MPL scelle un soutien total à Mamadi Doumbouya

Une antenne du Mouvement des Patriotes Libéraux (MPL) a été officiellement installée ce lundi 13 décembre à Dubréka, dans le quartier Gbantama, relevant de la localité de Khôrira. La cérémonie, organisée à la Maison des jeunes de Gbantama a enregistré une forte mobilisation populaire.

La délégation a été accueillie par les sages, les jeunes, les femmes et les enfants du quartier dans une ambiance résolument festive. Chants, danses et slogans à la gloire du candidat Mamadi Doumbouya ont ponctué la rencontre, traduisant une ferveur populaire et une mobilisation totale. Toute la salle reprenait en chœur le nom du candidat.

S’exprimant au nom du président du district, Mohamed Camara, vice-président du district de Gbantama, a affiché sans détour la position de la localité.

« Nous sommes très heureux et fiers que tout Gbantama soit réuni pour Mamady Doumbouya. Toute la Guinée doit savoir que ici, pour notre candidat, c’est 100 %. Car ici, c’est lui que nous choisissons matin, midi et soir. Donc nous accueillons bien la délégation du FDD, nous sommes heureux de les accueillir, ils sont chez eux. Et de dire à tout le monde que si toute la Guinée n’abandonne Mamady Doumbouya, qu’ils viennent à Gbantama, on lui mettra au dos jusqu’à Sékhouroreyah », a-t-il soutenu.

Dans son discours à l’occasion de l’installation officielle de la section du MPL, Mamadouba Djibril Sylla a rendu grâce à Dieu avant de réaffirmer l’engagement de son équipe.

« C’est avec une profonde humilité et un sens de responsabilité aiguë que je prends aujourd’hui la parole devant vous à l’occasion de cette cérémonie solennelle de l’installation de la section du Mouvement des Patriotes Libéraux, ici dans la sous-préfecture de Khôrira, particulièrement dans le plus grand quartier, le plus grand district de Khôrira. Mon équipe et moi prenons la tête de cette section avec le Mouvement des Patriotes Libéraux et ses alliés de l’AFD dans leur projet de société, et pour accompagner Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement, qui remportera la victoire dès le premier tour des élections présidentielles prévues le 28 décembre 2025 », a-t-il affirmé.

Lançant un appel à l’unité et à la mobilisation, il a ajouté : « Seul, je ne pourrai rien. C’est pourquoi j’étends une main fraternelle et sincère à tous les fils et filles de ma communauté, aux sages, aux jeunes et aux femmes, afin que dans une dynamique de collaboration franche, nous puissions conduire à la victoire notre candidat commun, Mamadi Doumbouya ».

De son côté, le directeur de campagne, Alpha Abdoulaye Camara, s’est félicité de l’ampleur de la mobilisation.

« Je dirais que je suis très content aujourd’hui de recevoir cette grande délégation. Nous sommes heureux de participer à l’installation de leur antenne. L’alliance AFDD, c’est notre alliée. Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des alliés. Nous travaillons main dans la main pour la victoire de notre candidat », a-t-il souligné.

Prenant la parole en soussou avant de s’exprimer en français, le président de la délégation de l’AFDD, Alpha Oumar Diallo, a expliqué les raisons de l’installation de la section MPL à Gbantama.

« Cette section du district de Bantama installée au compte du Mouvement des Patriotes Libéraux avait été planifiée depuis longtemps. Nous avons décidé de profiter de cette campagne pour venir valider la section MPL de Bantama en vue de la confier au cœur de la campagne du candidat Mamadi Doumbouya que l’Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement a choisi de soutenir », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le caractère stratégique de la localité : « Gbantama est une zone stratégique. La mobilisation et l’engagement que vous avez vus ici montrent clairement qu’au soir du 28 décembre 2025, Gbantama donnera 100 % dans les bureaux de vote pour Mamadi Doumbouya », a-t-il indiqué.

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, cette démonstration de force à Gbantama illustre la détermination des populations locales à peser dans le scrutin et à faire entendre leur choix dans les urnes. Les autorités présentes ont par ailleurs rappelé à la population l’importance de la carte d’électeur, indispensable pour participer au scrutin présidentiel à venir.

M’Mah Cissé