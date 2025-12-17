Route Kissidougou–Kankan : les travaux de reconstruction lancés

Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a officiellement lancé, ce mardi 16 décembre, les travaux de reconstruction de la route Kissidougou–Kankan, longue de 185 km, pour un délai d’exécution de 36 mois. À cela s’ajoutent des travaux d’aménagement de 20 km de voiries en béton bitumineux dans la préfecture de Kissidougou, prévus pour une durée de 24 mois.

Dans son discours de bienvenue, le préfet a souligné que la route Kissidougou–Kankan constitue un axe structurant pour le développement socio-économique du pays.

« Sa réhabilitation et sa modernisation renforceront l’intégration de nos préfectures, faciliteront les échanges commerciaux et contribueront significativement à l’amélioration des conditions de vie de nos braves populations. De même, les travaux de voirie urbaine engagés dans la commune urbaine de Kissidougou s’inscrivent dans la dynamique de l’aménagement et de l’assainissement de notre ville, en vue d’offrir un cadre de vie plus sain, plus moderne et plus attrayant », a-t-il déclaré.

Selon le préfet, le démarrage de ces travaux marque une étape importante et nécessite l’adhésion et l’accompagnement de toutes les composantes de la population.

« J’invite chacun à faire preuve de civisme, de discipline et de coopération avec les entreprises en charge des travaux. Nous nous engageons également à garantir un climat favorable à la bonne exécution du projet, dans le respect des délais contractuels et des normes techniques », a-t-il ajouté.

Pour la réalisation de la route Kissidougou–Kankan, l’État guinéen a confié les travaux à trois entreprises nationales : Guicopres BTP, BEGEC TP SA et GUITER SA.

Au nom des trois entreprises, Moussa Cissé s’est engagé à exécuter les travaux dans le strict respect des normes techniques, avec une exigence élevée de qualité et dans les délais contractuels.

« Cet engagement repose sur la mobilisation coordonnée de nos équipes techniques et managériales, la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires, une collaboration étroite avec les services de contrôle et de supervision, ainsi que le respect strict des règles de sécurité, d’environnement et de qualité », a-t-il assuré.

De son côté, Ben Salah SEMAH, directeur général du MC Groupe, chargé de l’aménagement des 20 km de voiries en béton bitumineux dans la préfecture de Kissidougou, a rassuré quant au respect des délais.

Pour une durée d’exécution de 24 mois, ces travaux concernent le désenclavement de 20 km de voiries, répartis sur 14 tronçons, reliant le centre de la commune urbaine aux quartiers périphériques, principalement à partir des axes RN2 et RN6.

« Nous nous engageons à respecter les standards internationaux de qualité, à travailler avec rigueur et à collaborer étroitement avec les autorités locales et les communautés. Notre objectif est clair : livrer des infrastructures solides, fiables et utiles à long terme », a-t-il déclaré.

Pour Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, Kissidougou peut se réjouir de cette nouvelle dynamique de connexion urbaine.

« Il s’agit également de relier un véritable poumon économique du pays. Cette route relie la Guinée forestière à la Haute-Guinée, avec Kissidougou comme centre névralgique. L’économie agricole de la Guinée forestière pourra transiter plus facilement vers la Haute-Guinée, notamment à travers le coton et les céréales, et redynamiser le commerce jadis florissant entre ces deux régions », a-t-il expliqué.

En lançant officiellement les travaux, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sekou Camara, s’exprimant en langue maninka, est revenu sur le calvaire vécu par les usagers de cette route.

« Depuis que cette route est devenue impraticable, la population a beaucoup souffert. Mais aujourd’hui, Dieu merci, le chef de l’État est venu en aide. Nous ne sommes pas là pour la pose de la première pierre, mais pour le lancement effectif des travaux. Le chef de l’État nous a accordé 20 km. J’ai dit aux entreprises qu’il ne s’agit pas seulement de lutter contre la poussière, mais de rendre la ville plus belle », a-t-il souligné.

Il convient de rappeler que ces projets sont financés par le Budget National de Développement (BND).

Balla Yombouno