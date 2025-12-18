Massacre du 28 septembre 2009 : le colonel Bienvenu Lamah face à la justice ce jeudi

Le dossier du massacre du 28 septembre 2009 connaît un nouveau tournant judiciaire. Ce jeudi matin, le tribunal criminel de première instance de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry, ouvrira les audiences relatives au second volet du procès lié à l’un des drames les plus sombres de l’histoire récente de la Guinée.

Parmi les six accusés poursuivis pour complicité, figure le colonel Bienvenu Lamah, détenu à la Maison centrale de Conakry depuis le 21 novembre 2022. L’officier supérieur comparaîtra pour répondre de graves chefs d’accusation, notamment complicité de meurtres et d’assassinats, enlèvements, viols, abstention délictueuse, entre autres crimes présumés commis lors de la répression sanglante au stade de Conakry.

L’audience se tiendra devant le tribunal criminel de Dixinn, installé dans l’enceinte de la Cour d’appel, dans un climat de forte attente, aussi bien chez les victimes que dans l’opinion publique nationale et internationale. Ce procès intervient plus d’un an après le verdict historique ayant condamné les principaux responsables de cette tragédie, dont l’ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara.

