Suite du procès du 28 septembre 2009 : le colonel Bienvenu Lamah à la barre

Par LEDJELY.COM

Détenu à la Maison centrale de Conakry depuis le 21 novembre 2022 pour son implication présumée dans le massacre du 28 septembre 2009, l’ancien directeur du Centre de formation de Kalia, sous l’ère du capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Bienvenu Lamah, a comparu ce jeudi 18 décembre devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Pour rappel, Bienvenu Lamah est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment abus d’autorité, meurtre, assassinat, viol, enlèvement, torture et entrave aux mesures d’assistance.

À cette deuxième phase du procès, la justice guinéenne cherche à faire toute la lumière sur les déclarations recueillies lors de la première version des audiences, lesquelles affirmaient que des militaires impliqués dans le massacre des opposants au stade du 28 Septembre provenaient du Centre de formation de Kalia.

En attendant la version des faits du colonel Lamah, le tribunal, à travers le greffier du jour, procède à la lecture des faits qui lui sont reprochés.

Affaire à suivre.

Aminata Camara 

