Derby guinéen : le Horoya fait tomber le Hafia et récupère la deuxième place

Affiche phare de la 11ᵉ journée du championnat national, le derby entre le Hafia FC et le Horoya AC s’est disputé ce vendredi 19 décembre au stade Petit Sory de Nongo, dans une ambiance électrique. Un stade comble, des tensions déjà palpables dans les tribunes avant même l’entrée des joueurs, et la présence de plusieurs personnalités, dont KPC, Soufiane Souaré et l’international guinéen François Kamano, en vacances à Conakry.

Dès le coup d’envoi, le Hafia impose un rythme élevé et met une forte pression sur son rival. Les deux entraîneurs procèdent à des ajustements tactiques : Mohamed Conté (HAC), habituellement défenseur central, et Karfala Camara (Hafia), arrière droit, sont repositionnés au milieu de terrain.

Dominateur dans le jeu, le Hafia se fait pourtant surprendre. À la 16ᵉ minute, sur un coup de pied arrêté parfaitement exécuté, le ballon revient sur Samassékou qui ouvre le score pour le Horoya (0-1). Malgré une large possession, le Hafia peine à se montrer réellement dangereux. À la 24ᵉ minute, Allassane N’Diaye réclame un penalty, sans succès. Quatre minutes plus tard, Karfala Camara croit égaliser, mais son but est annulé pour position de hors-jeu.

À la pause, le Horoya mène logiquement 0-1.

Au retour des vestiaires, le rythme reste soutenu. À la 52ᵉ minute, Gnagna se présente seul face au gardien, mais l’international Mory Keïta s’interpose brillamment. Deux minutes plus tard, le coach du Horoya injecte du sang neuf avec l’entrée d’Aboubacar Sylla à la place d’Ismaël Camara, pour renforcer l’animation du milieu de terrain.

Moment clé du match à la 68ᵉ minute : un penalty jugé inexistant est sifflé contre le Horoya. Mohamed Bangoura « Cantona » ne tremble pas et remet les deux équipes à égalité (1-1), provoquant la colère du public.

Loin de se décourager, le HAC repart à l’assaut. À la 79ᵉ minute, sur une superbe action collective, Mara sauve un ballon in extremis avant de servir Alya Touré, qui s’appuie sur le nouvel entrant Aboubacar Sylla pour redonner l’avantage au Horoya (1-2).

Dans les arrêts de jeu, Djibo Wonkoye manque de peu l’aggravation du score en trouvant la barre transversale. Le coup de sifflet final scelle la victoire du Horoya AC (1-2), qui s’empare ainsi de la deuxième place du classement.

Lonceny Camara