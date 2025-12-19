Distinction : Mourana Soumah, le ministre des Finances parmi les personnalités africaines de l’année 2025

Le magazine économique panafricain Financial Afrik a rendu public son classement 2025 des « 100 personnalités qui transforment l’Afrique », une sélection établie par un jury indépendant et largement commentée dans les milieux économiques et financiers du continent.

Dans cette édition, la Guinée se distingue à travers son ministre de l’Economie et des Finances, Mourana Soumah, retenu dans la catégorie des cinq meilleurs ministres africains de l’Economie et des Finances. Cette reconnaissance place le représentant de notre pays parmi les profils jugés les plus influents dans la conduite des politiques économiques publiques en Afrique au cours de l’année écoulée.

Selon Financial Afrik, cette sélection repose sur plusieurs critères, notamment la gouvernance économique, la capacité à conduire des réformes structurelles, la gestion des finances publiques et l’impact des politiques menées sur la stabilité macroéconomique. A ce titre, le ministre Mourana Soumah intègre le cercle restreint des décideurs dont l’action est perçue comme contributive aux transformations en cours sur le continent.

Cette distinction inscrit ainsi le ministre dans la liste des 100 personnalités africaines mises en avant par le magazine pour leur rôle dans l’évolution économique et institutionnelle de l’Afrique en 2025, une reconnaissance qui dépasse le cadre national et s’inscrit dans une lecture continentale des dynamiques de gouvernance économique.

