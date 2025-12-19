Siguiri : un jeune homme de 25 ans succombe à de graves brûlures à Dalamba

Un drame s’est produit dans la soirée du jeudi 18 décembre 2025 à Dalamba, un district relevant de la sous-préfecture de Doko, dans la préfecture de Siguiri. Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie des suites de graves brûlures au deuxième degré.

Selon nos informations, la victime, Moussa Keita, cultivateur, aurait été interpellée et ligotée par des orpailleurs de nationalité burkinabè, qui l’accusaient de vol. Alerté de la situation, son frère serait intervenu pour plaider en sa faveur. Les orpailleurs auraient finalement accepté de le libérer et de le remettre à sa famille.

Mais le drame ne s’est pas arrêté là. Une fois arrivé à domicile, son propre frère aurait versé de l’essence sur son corps. Dans des circonstances encore mal élucidées, un feu se serait déclaré, provoquant de graves brûlures sur presque tout son corps.

Transportée d’urgence à l’hôpital préfectoral de Siguiri, la victime n’a malheureusement pas survécu. Le Dr Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui au service des urgences médico-chirurgicales, confirme la gravité des blessures.

« Moussa Keita, âgé de 25 ans, cultivateur, nous a été évacué de Dalamba avec des brûlures thermiques du deuxième degré couvrant près de 90 % de la surface corporelle. Il est arrivé vivant, mais trente minutes après son admission, il a succombé à ses blessures. Informé de la situation, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri, Maître Dominique Loua, a ordonné à la brigade de recherches d’ouvrir une enquête », a déclaré le médecin.

Une enquête judiciaire est en cours afin de faire toute la lumière sur ce drame qui suscite une vive émotion au sein de la population locale.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri pour Ledjely.com