Présidentielle 2025 : Le parcours exceptionnel de Faya Lansana Millimouno

Né le 25 novembre 1962 à Kolifa, dans la sous-préfecture de Ouendé Kénèma, préfecture de Guéckédou, Dr Faya Lansana MILLIMOUNO est un homme politique et un intellectuel guinéen au parcours exceptionnel. Son parcours académique témoigne d’une soif de savoir hors du commun. Après ses premiers pas à l’école primaire de Déguédou, puis à Kénèma et Nongoa où il obtient son baccalauréat, il poursuit ses études à l’École Normale Supérieure (ENS) de Gueckédou, puis à l’ENS de Faranah où il se distingue comme le seul admis en 1984. Le destin le conduit ensuite à l’ENS de Manéah, dont il sort major de promotion en 1987 avec une licence en éducation.

À seulement 24 ans, Dr Faya Lansana MILLIMOUNO enseigne à l’ENS de Manéah pendant six ans, formant directeurs d’écoles secondaires, inspecteurs régionaux et cadres éducatifs. En 1993, sa quête de l’excellence le mène au Canada où il obtient, grâce à une bourse de la francophonie, une maîtrise en 1996 et un doctorat en administration de l’éducation en 1999 à l’Université de Montréal.

Professionnellement, il occupe des postes prestigieux : consultant à la Banque mondiale en 2000, gestionnaire des pensions à l’Université de Georgetown, et gestionnaire de bases de données à la Ligue nationale aux États-Unis. En 2008, il décide de rentrer au pays pour diriger la campagne du parti Nouvelle Génération pour la République (NGR) d’Abé Sylla.

Dr Faya Lansana MILLIMOUNO s’engage aussi dans le secteur humanitaire. À Montréal, il contribue à l’ONG Guinée Action Développement (GAD) qui a envoyé deux containers de livres aux universités guinéennes en 1997-1998, renforçant l’accès au savoir dans le pays.

Politiquement, il entre sur la scène guinéenne dès l’avènement du multipartisme en 1990 avec le Parti Guinéen du Progrès (PGP), avant de se concentrer sur ses études au Canada de 1993 à 2007. De retour en 2008, il rejoint la NGR où il occupe les fonctions de directeur de campagne et vice-président, avant de créer son propre parti, le Bloc Libéral (BL), en 2013. Depuis, il participe activement aux scrutins nationaux et se présente aujourd’hui à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Ses priorités pour la Guinée sont claires et ambitieuses :

Faire de l’éducation la priorité nationale avec 30 % du budget national

Assurer la santé pour tous avec 25 % du budget

Révolutionner l’économie et créer massivement des emplois

Instaurer une décentralisation totale et une gouvernance locale forte

Electrifier le pays et développer les infrastructures

Aujourd’hui, Dr Faya Lansana MILLIMOUNO est reconnu comme un artisan incontournable de la démocratie guinéenne et jouit d’une large audience nationale, incarnant une alternative crédible pour l’avenir du pays.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour Ledjely.com