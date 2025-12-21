Campagne présidentielle à Kindia : le Ministre du Budget appelle à une mobilisation historique pour la clôture

ledjely
A quelques jours de la clôture de la campagne présidentielle, la ville de Kindia s’apprête à vivre un moment décisif de la mobilisation politique. Depuis plus d’une semaine, le Ministre du Budget, Facinet Sylla, est pleinement engagé sur le terrain pour appeler les populations de la cité des agrumes à un vote massif en faveur du candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), le Général Mamadi Doumbouya.

Présent dans les quartiers, les marchés et lors de rencontres citoyennes, le Ministre Facinet Sylla ne cesse de défendre son choix en s’appuyant sur les résultats obtenus par son champion au cours des quatre dernières années de transition. Selon lui, le premier acquis majeur de la gouvernance du Général Mamadi Doumbouya reste la restauration de l’autorité de l’Etat et l’apaisement du climat sociopolitique à l’échelle nationale, des fondements essentiels pour un développement durable.

Dans cette dynamique, le Ministre du Budget annonce une grande mobilisation populaire prévue le mardi 23 décembre 2025, marquant la clôture officielle de la campagne présidentielle à Kindia. Il appelle l’ensemble des Kindia­kas, ainsi que tous les militants et sympathisants du Président Mamadi Doumbouya, à sortir massivement afin de démontrer leur adhésion au projet politique porté par la GMD.

Objectif affiché : réaliser une mobilisation sans précédent dans la ville des agrumes et préparer un score historique en faveur de la Génération pour la Modernité et le Développement lors du scrutin prévu le 28 décembre 2025. Pour Facinet Sylla, Kindia doit une fois de plus se positionner comme un bastion fort du soutien populaire au candidat de la paix, de la stabilité et du progrès.

