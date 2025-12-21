CAN 2025 : le Maroc frappe fort d’entrée et lance idéalement sa compétition

Le compte à rebours est terminé. La 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations a officiellement démarré ce dimanche au Maroc, dans une ambiance de fête grandiose mêlant spectacle, émotion et football de haut niveau. Avant les premières hostilités sportives, le public du stade de Rabat a eu droit à un show musical XXL. Des artistes de renommée internationale tels que French Montana, Davido, Saïd’s, Doua Lhyaoui ont enflammé la scène devant des milliers de spectateurs venus célébrer l’ouverture de la compétition.

À 19 heures TU, Rabat vibre. Les Lions de l’Atlas entrent en lice face aux Cœlacanthes des Comores, avec une ambition clairement affichée : s’imposer d’entrée et lancer une campagne continentale qui doit les mener jusqu’au sacre final, le 18 janvier 2026. Le coup d’envoi est donné par le prince héritier, en présence des présidents de la FIFA Gianni Infantino et de la CAF Patrice Motsepe.

Dans un stade en fusion, le Maroc démarre fort. À la 9ᵉ minute, Brahim Díaz s’infiltre dans la surface et obtient un penalty après une faute adverse. Mais Soufiane Rahimi manque l’occasion à la 11ᵉ minute, provoquant un premier coup de tonnerre dans les tribunes.

Les Lions subissent ensuite un coup dur. À la 14ᵉ minute, le capitaine Romain Saïss, blessé, quitte la pelouse en larmes et cède sa place à Jawad El Yamiq. Malgré une domination marocaine nette, les Comores, bien organisées défensivement, résistent. À la pause, le score reste vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, la pression marocaine s’intensifie. Les espaces se créent enfin et, à la 56ᵉ minute, sur une inspiration d’Amrabat, Mazraoui s’arrache pour servir Brahim Díaz, qui ouvre le score (1-0).

Deux minutes plus tard, une frayeur parcourt le camp marocain après une incompréhension défensive, mais Yassine Bounou sauve les siens. À l’heure de jeu, le sélectionneur procède à des ajustements : Rahimi et Ounahi cèdent leurs places à El Kaabi et Abde.

Le coaching s’avère payant. À la 75ᵉ minute, Ayoub El Kaabi signe un chef-d’œuvre : un retourné acrobatique somptueux qui fait exploser le stade et libère tout un peuple (2-0).

Malgré l’avance, le Maroc continue de pousser, butant sur un gardien comorien héroïque. Au coup de sifflet final, les Lions de l’Atlas s’imposent logiquement 2-0 et réussissent parfaitement leur entrée en lice.

Prochain rendez-vous : un choc très attendu face au Mali, pour confirmer les ambitions marocaines dans ce groupe.

Lonceny Camara