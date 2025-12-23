Visas américains : une caution jusqu’à 15 000 dollars imposée aux Guinéens dès 2026

À partir du 1er janvier 2026, les citoyens guinéens souhaitant se rendre aux États-Unis pour un court séjour devront faire face à une nouvelle exigence financière. La Guinée sera officiellement intégrée au programme américain de caution de visa, une mesure qui concerne les visas de type B1, B2 et B1/B2.

Concrètement, selon le document de l’ambassade des États-Unis en Guinée, tout ressortissant voyageant avec un passeport guinéen, jugé admissible à l’un de ces visas, devra verser une caution comprise entre 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars américains avant la délivrance du document. Selon les autorités consulaires, « le montant exact de la caution sera déterminé par l’officier consulaire au moment de l’entretien », en fonction du profil du demandeur.

Cette nouvelle exigence ne concernera toutefois pas les personnes déjà titulaires d’un visa B en cours de validité. Mais attention : « à l’expiration de ce visa, toute nouvelle demande de visa de type B sera automatiquement soumise à l’obligation de caution », précisent les services consulaires.

Autre précision importante : les demandeurs ne doivent en aucun cas payer la caution avant l’entretien consulaire. Les autorités américaines avertissent que « tout paiement anticipé ne garantit pas l’obtention du visa et peut ne pas être remboursable ». Les instructions de paiement ne seront communiquées qu’après l’entretien, si l’agent consulaire juge la caution nécessaire.

Une fois la caution versée et le visa accordé, celui-ci sera valable pour une seule entrée, dans un délai de trois mois à compter de sa date de délivrance, avec une mention spécifique indiquant le dépôt de la caution. La durée du séjour, quant à elle, sera fixée à l’arrivée sur le sol américain par le Département de la Sécurité intérieure. En pratique, « les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) limitent généralement le séjour à 30 jours ».

Enfin, les autorités américaines se veulent rassurantes : « les cautions seront automatiquement restituées aux personnes ayant respecté l’ensemble des conditions du visa », notamment le respect de la durée de séjour autorisée et le départ dans les délais impartis.

Cette mesure, qui suscite déjà de nombreuses réactions, pourrait considérablement restreindre l’accès aux visas américains pour de nombreux Guinéens, en raison de son coût élevé.

Siby