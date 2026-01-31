Sanctions de la CAF : la Fédération sénégalaise sort du silence

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de ne pas contester la décision disciplinaire rendue par la Confédération africaine de football (CAF). Une posture de responsabilité assumée, qui engage aussi bien l’institution que le sélectionneur national et deux cadres de l’équipe.

Dans un communiqué rendu public ce 31 janvier 2026 à Dakar, la Fédération sénégalaise de football a officiellement pris acte de la décision rendue le 28 janvier 2026 par le Jury disciplinaire de la CAF. Après analyse, l’instance dirigeante du football sénégalais a fait le choix fort de renoncer à toute voie de recours, aussi bien sur le plan sportif que financier.

Cette décision concerne non seulement la FSF en tant qu’association, mais également des sanctions individuelles visant le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que les internationaux Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye. Aucun appel ne sera interjeté, tranche clairement la fédération.

Dans un souci de conformité réglementaire, la FSF précise qu’elle se plie aux dispositions de l’article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, en assumant « l’entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu’à ses joueurs ».

Si cette posture peut surprendre dans un contexte souvent marqué par des batailles juridiques entre fédérations et instances continentales, la FSF justifie son choix par une volonté affichée de respect des règles et de préservation de l’intégrité du jeu. Elle réaffirme néanmoins rester vigilante quant à la défense de ses droits : « Fidèle à sa ligne de conduite, la FSF réaffirme sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football ».

Ledjely.com