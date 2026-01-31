GMD : Bah Oury ferme la porte au cumul des structures

Chargé par le président Mamadi Doumbouya, de faire grandir la mouvance politique Génération pour la modernité et le développement (GMD), le Premier ministre Amadou Oury Bah passe à l’offensive. En plus de ses fonctions de chef du gouvernement, il se positionne désormais comme l’architecte d’un vaste chantier politique en vue des prochaines échéances électorales, notamment les législatives.

Déjà, le ton est donné : la structuration de GMD doit aller vite, mais surtout se faire sur des bases solides et nationales.

« D’abord, le plus rapidement possible, il faut mettre en place les fondements de l’organisation politique GMD bâtir ensemble. Les fondements politiques, cela veut dire une organisation qui a des bases suffisamment étendues sur l’ensemble du territoire », a-t-il indiqué.

Pour le Premier ministre, il n’est plus question de reproduire les pratiques politiques du passé. La future organisation devra se construire sur des principes démocratiques clairs, loin des simples regroupements opportunistes.

« Mais que ce soit de faire de manière démocratique. Nous ne voulons plus qu’il y ait des additions, c’est-à-dire un cumul de structures. Nous voulons que tous et toutes celles qui se sentent en phase de la dynamique portée par le président de la République, le géant, adhère à un ensemble politique qui est dénommé GMD bâtir ensemble. Les mécanismes seront déclinés dans les prochains jours », a-t-il poursuivi.

Sur le terrain, les premières démarches sont déjà engagées. Amadou Oury Bah affirme avoir entamé une série de consultations avec les forces politiques et les mouvements qui ont soutenu la candidature de Mamadi Doumbouya.

« J’ai commencé des concertations avec des coalitions politiques qui ont accompagné le candidat Mamadi Doumbouya. J’ai pris contact avec les mouvements, notamment à Conakry, qui ont agi de la même manière pour partager dans un premier temps les grandes orientations pour que tout le monde soit au même niveau d’information pour les prochains jours et les prochaines semaines », a-t-il souligné.

L’objectif affiché est clair : poser des bases organisationnelles solides avant d’entrer dans une phase plus structurante, intégrant les réalités politiques et sociales existantes.

« Après, lorsque les dynamiques structurelles, statuts, règlements intérieurs seront affinés, nous allons mettre en branle une dynamique où, pour tenir compte de la rente politique et de la rente sociétale qui existe déjà, ou de la rente de ceux qui se sont engagés et qui se sont illustrés, une dynamique qui permettra de mettre, comment on appelle ça, une première organisation des principaux éléments qui vont ensemble indiquer et co-construire les bases les plus larges sur l’ensemble du territoire de GMD bâtir ensemble », a-t-il conclu.

