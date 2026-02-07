Ramadan et relance économique : Mamadi Doumbouya face au secteur privé 

À l’approche du Ramadan, le Président Mamadi Doumbouya appelle à l’allègement des prix des produits de première nécessité tout en plaçant la production locale au cœur de sa stratégie pour renforcer l’autosuffisance et la souveraineté économique de la Guinée. C’était en faveur d’une rencontre avec le secteur privé.

Pour Mamadi Doumbouya, les acteurs économiques représentent un pilier central de la croissance et de la création de richesses. C’est pourquoi, « L’État continuera d’agir pour créer un environnement favorable à l’investissement, à l’innovation, à la compétitivité et à l’émergence des réformes engagées pour moderniser l’administration, améliorer le climat des affaires et renforcer la transparence si possible. Avec détermination, dans le cadre de ma vision sur nos démocrates, nous visons une croissance inclusive, responsable et génératrice d’emplois durables », a-t-il déclaré.

À l’approche du mois sacré de Ramadan, le Président a appelé les opérateurs économiques à contribuer à l’allègement du coût des produits de première nécessité, soulignant que ce geste participera directement à la préservation du pouvoir d’achat des Guinéens.

« L’État, pour sa part, a déjà consenti des efforts importants, notamment la suppression de la surestarie jusqu’au 31 mars prochain, ainsi que l’ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de fluidifier les importations, réduire les coûts logistiques et soutenir l’activité économique », a-t-il précisé.

Le Président Doumbouya a également insisté sur la priorité nationale à la production locale. « Je souhaite également partager avec vous ma vision de façon très claire en faveur du contenu local et de la souveraineté économique. La priorité à la production locale constitue un axe stratégique majeur, notamment dans le secteur agricole, agro-industriel et de l’élevage. Notre ambition est sans équivoque : produire, transformer et commercialiser davantage de produits locaux afin de renforcer durablement notre sécurité alimentaire, créer de la valeur sur notre territoire national et consolider notre indépendance économique », a-t-il martelé.

Enfin, le Président a souligné que cette orientation restera une priorité absolue pour les années à venir. « Soyez rassurés que l’État continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir vos activités, encourager l’investissement productif et renforcer notre partenariat stratégique au service du développement national et du bien-être de nos populations. Ensemble, dans un esprit de confiance, de responsabilité et de patriotisme économique, poursuivons la construction d’une économie prospère, résiliente et durable pour notre pays », a-t-il conclu.

Siby