Déguerpissement à Sanoyah : des commerçants s’adressent à Mamadi Doumbouya

Après le passage des engins dans la commune urbaine de Sanoyah, dans le cadre des opérations de déguerpissement, plusieurs commerçants ont vu leurs magasins et boutiques détruits. Inquiets face à cette situation et ne sachant plus où s’installer pour reprendre leurs activités afin de subvenir aux besoins de leurs familles, ils ont adressé un plaidoyer au président Mamadi Doumbouya et à son gouvernement en vue de l’obtention de places de vente.

C’était ce mardi 10 février 2026, en marge de l’installation du bureau des membres de la section syndicale du commerce et de la friperie de la commune urbaine de Sanoyah, composée de 30 membres.

Prenant part à cette cérémonie, le secrétaire général de la Fédération syndicale du commerce et de la friperie de Guinée a rappelé que le déguerpissement ne doit pas être perçu comme une sanction aveugle ni comme une injustice sociale.

« Lorsqu’il est concerté, humain et accompagné de solutions alternatives, le déguerpissement devient un outil nécessaire pour libérer les voies publiques et faciliter la circulation, améliorer la salubrité et la sécurité dans nos communes, et protéger les commerçants eux-mêmes contre les accidents, les incendies et les pertes économiques », a souligné Abdoul Karim Touré avant de lancer un plaidoyer : « Nous appelons les autorités compétentes à privilégier le dialogue social, à associer les syndicats et les représentants des commerçants à toute opération de déguerpissement et, surtout, à prévoir des sites de recasement ».

Pour sa part, Mariama Ciré Sylla, secrétaire chargée de l’organisation et de la planification, s’exprimant au nom des commerçants déguerpis de la commune urbaine de Sanoyah, a fait comprendre que le déguerpissement subi a laissé derrière lui des enfants exposés à la déscolarisation, des commerçants plongés dans l’endettement et une profonde inquiétude sociale.

« Nous ne sommes ni des délinquants ni des adversaires de l’État. Nous sommes des travailleurs du secteur informel qui contribuent chaque jour à l’économie locale, à la paix sociale et à la survie de milliers de foyers. C’est pourquoi nous demandons simplement le recasement effectif des commerçants déguerpis dans des conditions appropriées, viables et accessibles, leur permettant de reprendre leurs activités dans la légalité et la dignité. Nous ne demandons ni privilèges ni faveurs, mais une solution durable, concertée, équitable et humaine. Le recasement des commerçants, c’est lutter contre la pauvreté, renforcer la confiance entre l’État et les citoyens et faire de Conakry une capitale où l’ordre rime avec justice », a-t-elle lancé.

À peine installé, Elhadj Sidy Barry, secrétaire général du commerce et de la friperie de la commune urbaine de Sanoyah, s’est fixé des priorités en cette période difficile que traversent les commerçants de sa localité.

« Notre priorité est d’apporter notre soutien aux commerçants victimes de déguerpissement. Après toutes ces opérations, le gouvernement doit penser aux commerçants en cherchant des espaces appropriés où ils pourront exercer leurs activités. Sans cela, la situation restera préoccupante. Les commerçants ont des charges familiales importantes et sont le pilier de leurs foyers. Aujourd’hui, leur principale source de revenus a disparu. C’est pourquoi nous attirons l’attention du président Mamadi Doumbouya et de son gouvernement afin qu’ils viennent en aide aux commerçants que nous sommes, surtout à l’approche du mois de Ramadan », a-t-il plaidé.

Pour terminer, il a appelé l’ensemble des commerçants à l’unité et à la solidarité.

« Nous appelons tous les commerçants, vendeurs, partenaires et sympathisants de la Fédération à travailler main dans la main. C’est dans l’unité et la solidarité que nous trouverons la force de surmonter les obstacles et d’atteindre nos objectifs », a-t-il conclu.

Balla Yombouno