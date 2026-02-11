Pédophilie et proxénétisme à Dakar : un scandale transfrontalier qui interroge

La récente arrestation de quatorze (14) individus impliqués dans un réseau criminel international de pédophilie et de proxénétisme, dirigé par un Français de 73 ans, Pierre Robert, soulève des questions profondes sur la protection des mineurs et les failles dans la surveillance des réseaux criminels.

Actif depuis 2017, ce réseau exploitait de jeunes garçons, les transformant en objets sexuels et les exposant à des rapports non protégés avec des adultes séropositifs, certains filmés pour diffusion. Les risques pour la santé des victimes (VIH, traumatismes psychologiques, perturbations du développement) sont immenses et laissent penser que les dispositifs de prévention et de protection restent insuffisants, tant en France qu’au Sénégal.

L’enquête révèle également la diversité des profils impliqués : ingénieurs, banquiers, artistes, présentateurs télé, étudiants… Cette infiltration de toutes les couches de la société montre que la pédophilie organisée n’est pas un problème marginal, mais un phénomène pouvant toucher tous les milieux, et que l’argent et le pouvoir facilitent l’impunité.

Le système de dénonciation interne du réseau, où chaque membre arrête un autre pour se protéger, souligne une organisation méthodique, mais questionne aussi la capacité des institutions à détecter et prévenir ce type de criminalité avant qu’elle n’atteigne des années d’ampleur.

Si l’arrestation de Pierre Robert et de ses complices marque un succès judiciaire et policier, elle ne doit pas masquer l’ampleur des dégâts déjà causés aux jeunes victimes. La responsabilité sociétale est engagée, éducation, vigilance parentale, suivi psychologique, réglementation stricte de l’internet et des médias… autant de leviers qui restent encore insuffisants pour protéger efficacement les enfants.

N’Famoussa Siby