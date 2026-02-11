La VAR bientôt dans le championnat guinéen ? Des arbitres en formation

Le football guinéen s’apprête à franchir un cap décisif. Depuis ce mercredi 11 février, la formation des arbitres guinéens à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) est officiellement lancée. Une avancée majeure portée par la Fédération guinéenne de football (FGF), en collaboration avec la Confédération africaine de football (CAF).

Pendant cinq jours, du 11 au 15 février, 31 arbitres guinéens, dont 5 femmes, seront formés aux exigences techniques et réglementaires de cette technologie devenue incontournable dans les grandes compétitions. Objectif : réduire les erreurs manifestes et hisser l’arbitrage guinéen aux standards internationaux.

Pour garantir une formation de haut niveau, la CAF a dépêché trois instructeurs chevronnés :

Mamadou Haidara (Mali)

Mohamed Guezzaz (Maroc)

Abed Charef Mehdi (Algérie)

Leur mission : transmettre leur expertise et préparer les « hommes en noir » guinéens à maîtriser les subtilités du protocole VAR.

Présent à la cérémonie de lancement aux côtés des autorités sportives, du président du Comité olympique et du secrétaire général du ministère des Sports, le secrétaire général de la FGF, Blasco Barry, a souligné l’importance stratégique de cette formation.

« Le football évolue et avec lui la nécessité de garantir une justice sportive toujours plus précise. La VAR n’est pas seulement un outil technologique, c’est une révolution destinée à aider l’arbitre sur le terrain en réduisant les erreurs manifestes. L’objectif de cette formation est de doter les arbitres et instructeurs d’arbitre guinéens des compétences nécessaires pour maîtriser ce système. Il est à noter que l’unité mobile de la VAR offerte à notre zone ouest par la CAF est en chemin pour Conakry via le Sénégal. Des techniciens égyptiens sont déjà à Conakry pour le montage des équipements qui seront naturellement retournés après la session de formation », a-t-il déclaré.

Un signal fort : la Guinée ne veut plus rester en marge des innovations qui transforment le football moderne.

Au-delà de la formation, la Fédération affiche une ambition claire : intégrer la VAR dans le championnat national d’élite. Un projet structurant qui pourrait redéfinir les standards de l’arbitrage local.

Blasco Barry précise : « Dans les mois ou années à venir. Nous visons l’implémentation de l’arbitrage vidéo dans notre championnat d’élite. C’est pourquoi cette formation est donc un prérequis pour l’uniformité, la cohérence et la rigueur dans l’interprétation du protocole VAR. Elle permettra également d’avoir un œil attentif sur nos arbitres qui seront outillés pour être désignés dans des compétitions internationales ».

Avec cette initiative, la FGF envoie un message clair : professionnaliser davantage l’arbitrage et ouvrir aux arbitres guinéens les portes des compétitions internationales.

La VAR n’est plus un luxe réservé aux grandes nations du football. Elle devient désormais une ambition concrète pour la Guinée.

Lonceny Camara