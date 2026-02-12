De Bamako à Conakry à pied : le pari fou tenu par un jeune Malien pour Doumbouya

Le jeune Malien de 33 ans, qui avait promis de rallier Bamako à Conakry à pied si le président Mamadi Doumbouya était élu à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, est arrivé ce jeudi 12 février 2026 dans la commune urbaine de Sanoyah. À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par les autorités communales conduites par Aly Manden Massa Keita.

Souleymane Konaté avait quitté Bamako le 11 janvier dernier, tenant dans ses mains les drapeaux malien et guinéen, symboles d’amitié et de fraternité entre les deux peuples.

« Après le référendum de septembre dernier, il a été dit que le président Mamadi Doumbouya serait candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. C’est alors que j’ai décidé que, s’il remportait l’élection et était élu président de la République de Guinée, je marcherais de Bamako à Conakry. Une fois élu, j’ai entrepris des démarches auprès des ambassades des deux pays pour obtenir les documents nécessaires afin d’entamer la marche. La première étape de mon parcours m’a conduit de Bamako à Kourémalé, où j’ai passé trois jours. De là-bas, j’ai pris la direction de Siguiri, puis de Kankan, où j’ai passé quatre jours. Ensuite, j’ai pris la direction de Kouroussa, où j’ai marché pendant trois jours. C’est ainsi que j’ai poursuivi ma marche à travers les villes et préfectures de Guinée et, Dieu merci, aujourd’hui je suis dans la commune urbaine de Sanoyah », a-t-il indiqué.

Un périple de plus de 1 000 kilomètres, accompli à la seule force de ses jambes et de sa détermination. Partout sur son passage, Souleymane Konaté affirme avoir bénéficié d’un accueil chaleureux et d’une attention particulière.

Le Président de la délégation spéciale de Sanoyah, Aly Manden Massa Keita, n’a pas caché sa satisfaction face à l’engouement suscité par cette arrivée. « Le jeune Souleymane Konaté a pris un engagement moral vis-à-vis du président Mamadi Doumbouya : s’il devenait président élu de la République de Guinée, il marcherait de Bamako à Conakry. Cette distance dépasse les 1 000 km qu’il a parcourus à pied. Aujourd’hui, il est dans la commune urbaine de Sanoyah, sain et sauf. Nous lui disons merci et nous lui tirons chapeau pour avoir respecté son engagement moral, par affection. Nous l’accueillons à bras ouverts. Cela renforce les liens entre nos deux pays », a-t-il affirmé.

Après cette réception grandiose, le PDS et sa délégation l’ont escorté jusqu’à la commune de Tombolia, avant qu’il ne poursuive son chemin en direction du Palais Mohammed V.

Balla Yombouno