AES : une union pour éviter les élections, déplore Tiken Jah Fakoly

Dans une interview accordée à Deutsche Welle, le célèbre raggaeman Tiken Jah Fakoly s’est exprimé sur l’avenir de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et sur les divisions qui fragilisent le continent. Pour lui, l’émergence de l’Association des États du Sahel (AES) marque une fracture regrettable dans l’unité ouest-africaine.

Interrogé sur l’unité africaine et la vision des États-Unis d’Afrique, Tiken Jah Fakoly ne cache pas sa déception.

« Moi je suis parmi ceux qui sont déçus parce que nos parents nous ont laissé des communautés, par exemple la CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n’a pas été capable de résoudre les conflits d’une manière juste. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont été déçus par la CEDEAO », at-il fait remarquer.

Le chanteur déplore particulièrement la scission qui a conduit certains pays, Mali, Niger et Burkina Faso à former l’Association des États du Sahel. Il estime que cette union n’est que de façade dans le seul but d’éviter la tenue d’élections.

« J’aurais préféré que tous les pays africains de l’Ouest restent ensemble. Parce que diviser, les trois pays qui constituent aujourd’hui l’AES se disent unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc on a l’impression que c’est être unis pour éviter d’aller aux élections. Je suis quand même meurtri de voir ça. Enfin, ça me fait mal. J’aurais préféré que la communauté s’agrandisse au lieu de se diviser. Aujourd’hui, on est divisé, donc on est divisé, on est affaibli », a-t-il soutenu.

Pour l’artiste ivoirien engagé, cette situation est un échec personnel autant que collectif.

« J’ai l’impression qu’on a échoué et même pour moi qui ai chanté l’unité depuis un moment, j’ai l’impression que j’ai échoué parce que, au lieu que les gens soient unis, finalement les gens sont divisés », a-t-il déclaré.

Tiken Jah Fakoly voit néanmoins une lueur d’espoir dans le renouvellement politique et l’émergence de jeunes leaders africains.

« Moi, j’espérais qu’avec l’arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, je pense que les gens, des gens comme Alassane Ouattara, ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique des gars comme Ousmane Sonko arrivé à la tête de la CEDEAO, je pense qu’ils vont dire les choses comme il faut. Ils vont faire respecter la CEDEAO », a-t-il martelé.

Pour Tiken Jah Fakoly, l’avenir de l’Afrique dépend avant tout de sa capacité à retrouver l’unité et la cohésion qui font aujourd’hui cruellement défaut.

N’Famoussa Siby