Accueil » Guinée : Nos Valeurs Communes se dissout et rejoint la GMD
Guinée : Nos Valeurs Communes se dissout et rejoint la GMD

Par LEDJELY.COM

Réuni en assemblée générale extraordinaire ce jeudi 12 février 2026 à Conakry, le mouvement politique Nos Valeurs Communes a acté sa fusion avec la GMD, scellant ainsi la fin de son existence en tant qu’entité autonome.

Dirigé par Étienne Soropogui, le mouvement a décidé, à l’unanimité, de « transférer son patrimoine moral, politique et organisationnel » à la GMD. Une décision présentée comme stratégique, mûrement réfléchie et conforme aux statuts et règlements intérieurs de l’organisation.

Dans sa déclaration officielle, Nos Valeurs Communes justifie cette fusion par « la nécessité de renforcer l’unité des forces citoyennes et politiques engagées pour la transformation économique, la refondation institutionnelle et la consolidation démocratique de notre pays ».

Le mouvement évoque également « l’importance de structurer une alternative crédible et durable, capable de porter les aspirations du peuple de Guinée », ainsi que « la convergence de valeurs, de principes et de projets avec la GMD, dont le processus de structuration est en cours ».

Par cette décision, Nos Valeurs Communes :

  • transfère l’ensemble de son patrimoine moral, politique et organisationnel à la GMD ;

  • intègre ses membres, cadres et structures locales dans le processus de structuration de la nouvelle entité ;

  • réaffirme son engagement pour la transparence, la responsabilité et la gouvernance éthique, désormais portées collectivement par la GMD.

