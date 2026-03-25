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Finale CAN 2025 : le Sénégal refuse le verdict et attaque la CAF devant le TAS

Par LEDJELY.COM

Dans le contexte d’une vive controverse autour de la finale de la CAN Maroc 2025, la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester une décision de la Confédération africaine de football rendue le 17 mars 2026. Cette dernière avait déclaré le Sénégal perdant par forfait face au Maroc, attribuant ainsi la victoire à la Fédération royale marocaine de football sur un score de 3-0.

Dans son recours enregistré ce 25 mars 2026, la FSF demande l’annulation de cette décision et revendique le titre de vainqueur de la compétition. Elle sollicite également la suspension du délai de dépôt de son mémoire d’appel, en attendant la notification des motifs détaillés de la décision de la CAF.

Le TAS doit désormais constituer un panel arbitral chargé d’examiner l’affaire. Un calendrier procédural sera ensuite fixé, mais les délais restent incertains à ce stade en raison de la demande de suspension formulée par la partie sénégalaise.

Me Matthieu Reeb, Directeur Général du TAS, a indiqué de ce fait que : « Le TAS est
parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l’aide d’arbitres spécialisés et indépendants.
Nous sommes conscients que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite et
nous veillerons à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais, tout en
respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d’un procès équitable ».

Communiqué du TAS à propos du recours de la FSF

N’Famoussa Siby

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