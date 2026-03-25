« Le bien-être au cœur du marché » : Kadi Massage et SPA en action au marché Niger de Kaloum

En ce mois de mars dédié aux femmes, Kadi Massage et SPA a choisi un lieu inattendu pour lancer son programme humanitaire : le marché Niger, cœur vibrant de Kaloum. Loin des salons feutrés, c’est au milieu des étals et de l’effervescence du quotidien que s’est déroulé « Le bien-être au cœur du marché », un projet visant à redonner vitalité et sérénité aux commerçantes qui portent l’économie informelle du pays sur leurs épaules.

Entre massages thérapeutiques et soins esthétiques, l’initiative a transformé le marché en un espace de reconnaissance et de soin. Pour Kadiatou Soumah, fondatrice de Kadi Massage et SPA, cet événement est une réponse directe à l’abnégation des femmes de marché. Dans une allocution vibrante, elle a rappelé la genèse de son engagement.

« Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. Nous ne sommes pas là pour vendre, nous sommes là pour redonner. Redonner un sourire à celles qui se lèvent avant le soleil. Redonner la force à celles qui portent bien plus que des marchandises, à celles qui portent les familles entières sur leurs épaules. Le bien-être au cœur du marché, ce n’est pas juste un projet, c’est un message, un cri du cœur, une reconnaissance. Parce que trop souvent, ces femmes prennent soin de tout le monde, mais qui prend soin d’elles ? », a-t-elle indiqué.

Cette vision sociale du bien-être a trouvé un écho favorable auprès du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Sa représentante, Dr Kansé Sylla, a souligné l’importance de l’initiative pour la santé mentale et le bien-être des populations actives.

« Nous avons cette initiative qui met en lumière l’importance du massage non seulement comme une activité génératrice bénéfique, mais aussi comme une pratique bénéfique pour la santé et l’hygiène, et pour la santé mentale de la population. Dans notre contexte où les femmes jouent un rôle essentiel dans la famille et la communauté, il est primordial de promouvoir des activités qui renforcent leur autonomie et leur bien-être », a-t-elle souligné.

Le message des organisateurs est limpide : le repos est un droit, pas un luxe. Kadiatou Soumah a insisté sur l’impact systémique de ce geste.

« Nous voulons vous offrir plus qu’un massage. Nous vous offrons un moment de paix, de respiration. Car une femme reposée, c’est une famille équilibrée. Une femme valorisée, c’est une société plus forte. Merci aux partenaires qui ont compris que le bien-être est une nécessité. Vous êtes les piliers de notre économie, les reines silencieuses de nos foyers. C’est votre moment », a-t-elle martelé.

Le marché Niger n’est que le point de départ : Kadi Massage et SPA ambitionne désormais d’étendre ce programme humanitaire aux 13 communes de Conakry, pour toucher un maximum de femmes et faire du bien-être un véritable levier social et économique.

Thierno Amadou Diallo