Médias : la HAC ordonne la fermeture immédiate de Kaback TV

Dans une décision rendue publique ce 25 mars 2026, la Haute autorité de la Communication, l’organe de régulation des médias, ordonne la fermeture immédiate de la chaîne privée Kaback TV, ainsi que de l’ensemble de ses plateformes numériques.

En cause, plusieurs manquements jugés graves. La HAC évoque notamment la diffusion en direct d’images et de propos susceptibles de troubler l’ordre public, mais aussi une violation avérée des règles liées au conflit d’intérêts concernant le concessionnaire de la chaîne. Ces pratiques sont considérées comme contraires aux principes de neutralité, d’impartialité et de séparation entre fonctions publiques et activités privées dans l’audiovisuel.

L’institution dénonce également une atteinte à l’éthique et à la transparence, estimant que ces dérives nuisent au bon fonctionnement du secteur des médias en Guinée.

DECISION 006 HAC 2026 Fermeture de Kaback TV

Ledjely.com