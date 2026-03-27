ledjely
Accueil » Élections en Guinée : la GMD « n’est pas un parti politique », tranche Ousmane Gaoual
ActualitésPolitiqueSociété

Élections en Guinée : la GMD « n’est pas un parti politique », tranche Ousmane Gaoual

Par LEDJELY.COM

Alors que la liste officielle des partis politiques autorisés à participer aux prochaines élections législatives et communales en Guinée a été rendue publique, certaines formations restent en marge du processus. C’est notamment le cas de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD). En conférence de presse ce vendredi 27 mars 2026, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, s’est exprimé sur la situation socio-politique du pays, en apportant des précisions sur le statut de ce mouvement.

Dans sa communication, il rappelle que la GMD ne dispose pas du statut de parti politique et ne peut donc pas prétendre aux mêmes prérogatives dans le cadre des élections prochaines.

« La GMD est un mouvement, il ne sera pas créé un parti politique d’ici les élections. Il n’y aura pas de privilège de la GMD dans notre législation. Donc, si la GMD est en retard, il est en retard ; il encaissera les conséquences jusqu’après les élections. Après, ils feront ce qu’ils veulent. Pour l’instant, ce n’est pas un parti politique, c’est un mouvement que des acteurs ont voulu mettre en œuvre, et puis tant mieux. Il sera en compétition à la place des mouvements, pas à la place des partis politiques. C’est pour cela que ceux qui organisent les élections ont publié la liste des partis politiques, notamment ceux qui sont susceptibles de faire des listes », a-t-il indiqué.

Une mise au point qui intervient dans un contexte où la publication de cette liste vient baliser le terrain électoral et définir clairement les acteurs habilités à concourir.

Le ministre insiste par ailleurs sur l’exclusion de la GMD en tant que parti politique dans ces échéances.

« Au niveau des élections, la GMD ne fait pas partie de cela, n’est-ce pas ? Parce qu’il n’est pas un parti politique. Donc, de ce point de vue-là, il n’y a aucun privilège de la GMD dans le système… », a-t-il affirmé.

Aminata Camara 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Amical : mené 2-0, la Guinée arrache un nul face au Togo (2-2)

LEDJELY.COM

Manque de liquidité : « l’argent est quelque part », dit Ousmane Gaoual

LEDJELY.COM

Décès de Toumba : Elhadj Karamo Diawara salue « un homme de Dieu »

LEDJELY.COM

Me Yomba à propos de Toumba : « Son corps pouvait même être dans un musée »

LEDJELY.COM

Toumba Diakité : « Le voilà couché pour de bon, il ne se relèvera plus », témoignages glaçants de son frère

LEDJELY.COM

Mamadi Doumbouya-Morissanda Kouyaté : une image, deux messages (Tribune)

LEDJELY.COM
Chargement....